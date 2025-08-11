조경태·김예지 소환… “계엄 때 추경호·한덕수 7분 통화” [3대 특검]

해제 표결 방해 의혹 국힘 첫 조사

조 “당시 의원 톡방 보면 혼선 커”

秋 “상황 듣기 위해 전화한 것”



채해병 특검, 송호종씨 참고인 조사

내란 특별검사팀(특검 조은석)이 국민의힘 조경태, 김예지 의원을 연이어 소환하며 ‘비상계엄 해제 표결’ 방해 의혹 수사에 박차를 가하고 있다.

내란 특검은 11일 조 의원과 김 의원을 서울 서초구 서울고검에 참고인 신분으로 불러 조사했다. 내란 특검에서 국민의힘 의원을 소환해 조사한 것은 이번이 처음이다.

국민의힘 조경태 의원이 11일 서울 서초구 서울고등검찰청에 마련된 내란특검 사무실로 참고인 조사를 위해 출석하며 발언하고 있다. 오른쪽은 같은 날 출석한 김예지 의원. 연합뉴스·뉴스1

특검은 비상계엄 직후인 12월4일 국민의힘 의원들이 계엄해제 요구 결의안 표결에 참여하지 않은 배경을 들여다보고 있다. 당시 국민의힘 의원 108명 중 18명만 표결에 참여했는데, 특검은 이 과정에서 윤석열 전 대통령과 추경호 당시 원내대표의 지시가 있었는지 의심하고 있다. 조 의원은 당시 상황에 대해 “단체 톡방에서 대화들이 엉켰던 것 같다”면서 “혼선이 빚어진 것은 틀림없다”고 설명했다.

특검은 조 의원에게 12월3일 밤 11시12분 추 의원이 한덕수 전 총리와 7분가량 통화한 사실을 제시한 것으로 알려졌다. 추 의원이 국무위원 대다수가 계엄에 반대했다는 사실을 인지했음에도 계엄해제에 적극 참여하지 않았다는 정황이다. 이를 두고 추 의원은 통화 사실을 인정하면서도 상황을 듣기 위해 직접 전화한 것이라고 설명했다.

특검은 기반 조사가 종료되는 대로 추경호·나경원 의원 등에 대한 피의자 조사에 나설 전망이다. 계엄 당시 국회에 있었음에도 표결에 참석하지 않은 의원 8명에 대한 조사도 이어질 것으로 보인다.

특검은 이날 박종준 전 대통령경호처장과 노상원 전 정보사령관도 재차 소환해 조사했다. 박 전 처장은 경찰과 고위공직자범죄수사처(공수처)의 체포영장 집행 방해 혐의를 받고 있다. 노 전 사령관은 내란 중요임무 종사 혐의 등으로 구속 수감 중이다.

채해병 특별검사팀(특검 이명현)은 이날 이종섭 전 장관의 호주대사 임명 과정에서 불법 여부가 없었는지 등을 알아보고자 법무부와 외교부 관계자를 소환 조사했다. 임성근 전 해병대 1사단장도 업무상 과실치사 등 혐의 관련 3차 조사를 받기 위해 채해병 특검 사무실에 출석했다. 이 사건 핵심 의혹인 ‘VIP 격노설’ 규명을 위해 12일엔 임종득 전 국가안보실 2차장(현 국민의힘 의원)을 소환한다. 특검은 18일에는 임 전 사단장 구명로비 의혹과 관련해 ‘멋쟁해병’ 단체대화방 구성원인 송호종씨를 참고인으로 불러 조사할 예정이다.