코트라, 가평 수해 복구 봉사·성금

대한무역투자진흥공사(코트라)는 최근 집중호우로 피해를 입은 경기 가평군 상면 일대에서 자원봉사를 실시했다고 11일 밝혔다.



코트라는 노사 합동으로 임직원 30여명이 참여해 침수 주택과 농가 정리, 폐기물 수거, 기자재 세척 등 복구 작업에 힘을 보탰다. 이번 현장 봉사는 사내 봉사동아리 ‘레프트핸즈’ 등 임직원의 자발적 참여로 이뤄졌다. 코트라는 자원봉사와 함께 8월1일부터 8일까지 사내 성금 모금 행사를 열고 총 1000만원을 마련했다. 성금은 대한적십자사를 통해 수재민에게 전달될 예정이다.



강경성 코트라 사장은 “임직원의 작은 정성이 수해로 어려움을 겪고 있는 지역 주민들의 일상 회복에 조금이나마 도움이 되길 바란다”며 “코트라는 앞으로도 지역사회와 함께하는 사회공헌 활동에 지속적으로 관심을 갖고 참여하겠다”고 밝혔다.