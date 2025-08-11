‘규모 6.1 강진’ 튀르키예 생존자 수색

10일(현지시간) 튀르키예 서부 발리케시르주 도시 슨드르그 일대에 발생한 규모 6.1 지진으로 무너진 건물에서 주민들이 생존자 수색작업을 벌이고 있다. 지진이 난 지역은 튀르키예 최대도시 이스탄불에서 불과 2000여㎞ 떨어진 지역으로 이스탄불에서도 진동이 관측됐다. 중상자가 발생하지는 않았으나 5만여명이 숨진 2023년 동남부 대지진 이후 튀르키예 일대에 규모 5.0~6.0 수준의 지진이 빈번히 일어나며 불안감이 커지는 중이다.

<연합>