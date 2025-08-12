기후위기로 세계 소득 19% 감소?… “그 연구 틀렸다”

네이처, 1년 전 논문에 대한 검증 ‘코멘터리’ 실어

“우즈벡 데이터 오류…손실 규모 과장됐다” 분석

PIK “오류 인정하지만 수정해도 결론 같아” 반박

국제학술지 네이처(Nature)에 지난해 4월 실린 논문 ‘기후변화의 경제적 영향’은 암울한 전망을 담았다. 세계 각국이 지금부터 탄소 배출 감축을 하더라도 2050년까지 전 세계 소득이 현재보다 19% 낮아진다는 예측이었다. 또 지금과 비슷한 수준으로 탄소를 계속 배출한다면 2100년에는 전 세계가 62%의 경제적 손실을 볼 것으로 추산했다.

공장에서 나는 연기는 대기오염물질과 온실가스를 함께 배출해 건강을 해치고 지구 온난화를 가속시킨다. 게티이미지

기후 분야 저명 연구기관인 독일 포츠담기후영향연구소(PIK)가 발표한 이 논문에 전 세계가 술렁였다. 영국 매체 ‘카본브리프’의 분석에 따르면 이 논문은 지난해 언론에서 두 번째로 많이 인용된 기후 관련 논문이었다. 논문 분석과 데이터는 미국 등 각국 정부와 세계은행, 기타 기관들의 재정 계획에도 활용됐다.

그런데 이 논문의 데이터에 오류가 있어 결론이 틀렸다는 주장이 1년여 만에 제기됐다. 한 국가의 데이터에 문제가 있었고, 실제로는 19% 감소가 아니라 이보다 훨씬 낮은 수치라는 것이다.

10일(현지시간) 미국 워싱턴포스트(WP)에 따르면 스탠퍼드대학교 글로벌정책연구소장 솔로몬 시앙과 그의 팀은 포츠담연구소 논문의 데이터에서 국가를 하나씩 제거하는 방식으로 오류를 검증했다.

그 결과 다른 국가를 제거했을 때는 GDP 예측치가 거의 변하지 않았으나 우즈베키스탄을 제외하자 결과가 극적으로 변했다. 우즈베키스탄 데이터를 뺐을 때 추정되는 세계 소득 감소 정도는 2050년 6%, 2100년 23%로 포함했을 때의 3분의 1 수준으로 낮아졌다.

연구팀은 원인을 찾기 위해 우즈베키스탄 데이터를 집중적으로 살펴봤다. 데이터에는 2000년 우즈베키스탄의 GDP가 거의 90% 폭락한 것으로 나타났고, 2010년 일부 지역에서 GDP가 90% 이상 급등한 것으로 기록돼 있었다. 다른 해의 데이터에서도 이런 급격한 변동이 발견됐다. 그러나 세계은행에 따르면 실제 지난 40년간 우즈베키스탄의 성장률은 -0.2%에서 7.7% 사이의 비교적 완만한 수준이었다.

이탈리아 로마에서 8일(현지시간) 한 여성이 선풍기로 더위를 식히고 있다. 이탈리아에서는 일부 지역 기온이 40도까지 오르는 등 무더위가 지속되고 있다. EPA·연합뉴스

논문 검증팀은 한 데이터에서의 급격한 변동이 온도·강수 변화와 경제 성장률을 연결하는 모델에 큰 영향을 미쳤고, 결과적으로 기후변화가 GDP에 극심한 타격을 준다는 잘못된 결론을 이끌어 낸 것으로 분석했다.

시앙은 “데이터 포인트가 많을 때 작은 국가가 이렇게까지 큰 영향을 미친다는 건 직관적으로 이해하기 어려운 일”이라며 “결과와 데이터를 엄격하게 검증하는 작업이 중요한 이유”라고 말했다.

이번 논문 오류 검증은 네이처에 ‘코멘터리’(commentary) 형식으로 실렸다. 코멘터리는 논문에 대한 검증이나 반박, 비평 등을 담은 글을 말한다.

네이처의 응용·물리과학 부문 책임 편집자 칼 지멜리스는 WP와 서면 인터뷰에서 “이 연구를 검토 중이며 사안이 해결되면 적절한 편집 조치를 취할 것”이라고 밝혔다.

WP에 따르면 논문 심사 과정에서도 이미 경제적 피해 규모가 지나치게 크게 예측된 데 대한 의문이 제기됐다. 네이처가 공개한 문서에서 익명의 검토자는 ‘설명이 잘 돼 있고 꽤 설득력 있으나 개인적인 느낌으로는 결과를 믿기 어렵다. (예측된) 피해 규모가 직관적으로 너무 크게 보인다’고 지적했다. 이 검토자는 저자와 의견을 몇 차례 주고 받은 끝에 논문을 승인했다고 WP는 전했다.

이상 고온이 나타나고 있는 프랑스 파리에서 10일(현지시간) 시민들이 식수대 물을 받고 있다. EPA·연합뉴스

원 논문의 저자들은 데이터 오류를 인정하면서도 여전히 자신들의 분석이 유효하다고 주장하고 있다. 해당 데이터 오류는 원 자료 처리 과정에서 생긴 문제였으며, 이 데이터를 수정하고 경제 구조적 추세를 통제하는 방식으로 변경해도 결과에 큰 변화가 없었다는 것이다.

포츠담연구소 연구원 막시밀리안 코츠는 “그렇게 하니 2050년까지의 피해 추정치가 17%로 나타났다”면서 “오히려 추정치가 전반적으로 더 견고해졌다”고 말했다.

논문의 공동 저자인 레오니 벤츠 베를린공과대학교 환경경제학 교수도 “문제를 지적해 준 데 감사하다. 이런 것이 과학적 과정의 중요한 부분”이라면서도 “핵심 결론은 그대로 유지되고 추정치 변화는 미미하다”고 강조했다.

포츠담연구소의 이런 설명에 시앙은 “원하는 답을 얻기 위해 실험 설계를 바꾸는 것은 과학적 방법에 반한다”고 비판하며 “우리팀은 문제를 발견했으며 투명성이 매우 중요하다고 믿는다. 그것이 과학의 정신”이라고 재반박했다.