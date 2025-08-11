‘주식 차명거래’ 이춘석 출금… 집·의원실 전방위 압색

경찰, 李·보좌관 PC 등 자료 확보

압수물 분석 이후 소환조사 방침

경찰이 주식 차명거래 의혹을 받는 이춘석 무소속 의원의 자택과 국회 의원실 등을 압수수색했다. 경찰은 의혹이 불거진 지 일주일도 안 돼 강제수사에 착수하고 이 의원을 출국금지하는 등 수사에 속도를 내고 있다.

사무실 진입 경찰이 11일 차명 주식거래 혐의를 받는 무소속 이춘석 의원의 국회 의원회관 사무실로 들어가고 있다. 경찰은 이날 이 의원 사무실을 압수수색하는 한편 이 의원에 대해 출국금지 조치를 하는 등 강제수사에 착수했다. 이재문 기자

서울경찰청 금융범죄수사대는 11일 국회 의원회관 내 이 의원 사무실을 압수수색하고 이 의원과 보좌관 차모씨의 PC 등 관련 자료를 확보했다. 앞서 경찰은 9일 이 의원의 전북 익산갑 지역사무실과 익산 자택 등 8곳에 대한 압수수색을 완료했다. 금융실명법·이해충돌방지법·자본시장법 위반 혐의를 받는 이 의원과 차씨는 출국금지 조치됐다.



이 의원은 더불어민주당 소속이던 4일 국회 본회의장에서 휴대전화로 차씨 명의 계좌를 이용해 주식을 거래하는 모습이 포착돼 논란이 불거졌다. 당시 거래 종목에는 네이버와 LG CNS 등 인공지능(AI) 관련주가 포함됐다. 이 의원은 “휴대폰은 보좌관 것이고 차명거래를 한 적 없다”며 의혹을 부인했으나 다음날 시민단체 등이 경찰에 고발장을 접수했다.



이 의원이 이재명정부의 정책을 기획하는 국정기획위원회에서 AI 정책을 담당하는 경제2분과장을 맡고 있다는 점에서 이해충돌 논란도 불거졌다. 비판 여론이 커지자 이 의원은 즉시 민주당을 탈당했고 국회 법제사법위원장직에서도 물러났다. 경찰은 지난해 10월 국정감사 도중에도 차씨 명의 계좌로 주식을 거래한 의혹도 함께 수사하고 있다.



서울경찰청 관계자는 이날 기자간담회에서 “의혹 관련해 5건의 고발이 접수돼 고발인 조사를 모두 마쳤다”며 “국민적 관심이 높은 사안이라 신속한 사실확인이 필요하다고 보고 25명 규모의 전담수사팀을 편성해 집중수사 중”이라고 말했다. 경찰은 관련 자료분석과 관련자 조사를 진행하고 있으며, 압수물 분석이 완료되는 대로 이 의원과 차씨에 대한 소환조사를 실시할 예정이다. 안용식 금융범죄수사대장을 팀장으로 하는 전담수사팀은 “법과 원칙에 따라 엄정하게 수사를 진행할 것”이라고 밝혔다.