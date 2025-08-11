서부지법 폭동·전광훈 목사 ‘연결고리’… 교회프로그램·영치금 샅샅이 살핀다

전광훈 사랑제일교회 목사의 서울서부지법 폭동 개입 혐의에 대한 수사가 한창인 가운데 경찰은 ‘교회 프로그램’과 ‘영치금’을 전 목사와 폭동 가담자 간 ‘연결고리’로 보고 혐의 규명에 수사력을 집중하고 있다. 교회 프로그램을 통한 가담자에 대한 ‘가스라이팅’과 구속 후 경제적 지원 행위에 대한 입증으로 혐의 구성이 가능하다고 보고 있는 것이다.
11일 경찰에 따르면 전 목사는 서부지법 폭동 사건과 관련해 특수건조물 침입 및 특수공무집행방해 교사 등 혐의를 받고 있다. 경찰은 서부지법 폭동에 가담한 혐의로 구속돼 1심에서 각각 징역 3년6개월과 3년 실형이 선고된 사랑제일교회 ‘특임전도사’ 2명이 전 목사의 심리적 지배 아래 범행을 저질렀다고 보고 있다. 서울경찰청 관계자는 사랑제일교회 내 ‘자체 프로그램’을 살펴보고 있다며 “(특임전도사) 본인들이 그 과정을 이수했다고 진술했다. 종교적 신앙심을 이용해 불법행위에 가담토록 한 것으로 보고 있다”고 밝혔다. 최근 사랑제일교회 압수수색 당시 영장에는 이와 관련해 ‘가스라이팅’이라고 적시됐다.
경찰은 전 목사 주도로 이들에게 전해진 영치금에 대해 ‘대가’ 성격이 있다고 보고 있다. 사랑제일교회 측은 올 2월부터 수감된 서부지법 폭동 가담자 60여명에게 영치금 계좌로 1인당 월 10만∼30만원씩 송금해 왔다고 밝혔다. 모두 합치면 1억원 안팎이다. 경찰은 이 영치금 재원이 헌금이라고 보고 전 목사에 대해 업무상횡령 혐의도 적용했다.
사랑제일교회는 이날 입장문에서 “경찰이 결론을 정해 놓고 증거를 끼워 맞추듯 객관적 사실을 외면하고 있다”며 혐의없음을 주장했다. 전 목사를 향한 경찰 수사는 당시 대통령실과 윤석열 전 대통령을 변호한 국민변호인단 등에까지 ‘칼날’을 겨눌 것으로 예상된다. 전 목사와 함께 폭동 교사 혐의를 받는 보수 유튜브 ‘신의한수’ 신혜식 대표가 올 1월 성삼영 당시 대통령실 시민사회수석실 행정관 문자메시지 내용 등을 공개하는 등 대통령실과 윤 전 대통령을 변호했던 국민변호인단 등을 배후라 주장하면서다.