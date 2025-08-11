“한·일 관계 개선 고위급 교류 지속 추진”

日 유력 차기총리 고이즈미 방한

조현 장관과 관세 등 현안들 논의

8월 말 관측 정상회담 개최 주목

조현 외교부 장관이 한국을 찾은 고이즈미 신지로 일본 농림수산상과 11일 면담했다. 고이즈미 농림수산상은 차기 일본 총리로 유력하게 거론되는 인물로, 한·일 고위급 소통을 이어갔다는 의미가 있다. 그의 이번 방한은 아시아태평양경제협력체(APEC) 식량안보장관회의, 한·중·일 농업장관회의 참석차 이뤄졌다.



조 장관과 고이즈미 농림수산상은 이날 외교부 청사에서 만나 대미 관세 협상, 농수산물 교역 등 현안을 비롯해 양국 정상 간 셔틀외교 및 미래지향적 한·일 관계 개선 등을 폭넓게 논의한 것으로 알려졌다. 외교부 당국자는 “정부가 보다 견고하고 성숙한 한·일 관계 구축을 위해 다양한 고위급 교류를 추진하고 있다”며 “이번 면담도 그 일환”이라고 밝혔다.

조현 외교부 장관(오른쪽)이 11일 서울 종로 정부서울청사 외교부 대접견실에서 고이즈미 신지로 일본 농림수산상과 면담에 앞서 기념 촬영하고 있다. 연합뉴스

외교가에 따르면 조 장관과의 면담에서 고이즈미 농림수산상이 한국의 일본 수산물 수입 규제 해제를 요청할 가능성이 제기됐다. 방한 전인 지난 8일 일본에서 가진 기자회견에서 그는 “조 장관 등과 만나 무역 문제를 포함한 양국 간 다양한 현안에 대해 의견을 교환할 계획”이라고 했다. 한국은 2013년 9월부터 후쿠시마 등 원전 주변 8개 현의 수산물 수입을 금지하고 있어 이와 관련한 규제 철폐를 촉구할 것이란 취지로 해석됐다. 외교부 당국자는 이 문제에 대해 “일본 측 관심사항이며, 기본 입장에 따라 적절히 대응할 예정”이라고 전했다.



이달 말로 관측되는 한·일 정상회담 관련 논의도 있었을 것으로 보인다. 일본 언론은 지난 8일 “이재명 대통령이 23일 방일해 이시바 시게루 일본 총리와 회담하는 일정을 조율하고 있다”고 보도한 바 있다. 이는 이 대통령의 취임 후 첫 일본 방문이자 양국 정상의 셔틀외교가 재개되는 것이다.



고이즈미 준이치로 전 총리의 차남인 고이즈미 농림수산상은 지난 2∼3일 실시한 일본 JNN 여론조사에서 차기 총리 선호도 1위(20.4%)를 기록했다.