이진욱, 중고거래 현장서 ‘팬’에게 발각? “가격 흥정 포기…돈 더 얹어줘”

배우 이진욱이 중고거래 과정에서 겪은 유쾌한 일화를 공개했다.

배우 이진욱이 중고 거래 과정에서 겪은 유쾌한 일화를 공개했다. 세계일보 자료사진

최근 배우 유연석의 유튜브 채널 ‘유연석의 주말연석극’에는 ‘센터는 정채연, 등장은 이진욱!’이라는 제목의 ‘유바리토크바리’ 8회 영상이 공개됐다. 영상에는 JTBC 드라마 ‘에스콰이어’의 주연 배우 이진욱과 정채연이 게스트로 출연해 다양한 이야기를 나눴다.

이날 이진욱은 평소 만화책, 의류, 신발 등 다양한 품목을 중고로 거래해 왔다며 중고거래와 관련한 경험을 털어놨다. 그는 “사람들이 날 알아보는 것에 대해 신경을 잘 안 쓰고 다닌다”며 “평소에도 그냥 돌아다니는 편인데, 이게 안 좋더라. 가격 흥정이 안 된다”고 고백했다.

유튜브 채널 ‘유연석의 주말연석극’ 캡처

특히 한 번은 한정판 컬래버 제품을 사지 못해 중고거래 사이트를 통해 물건을 구하러 나간 적이 있다고 회상했다. 그는 “판매자를 사당역 근처에서 만났다. 약속 장소로 갔더니 고등학생 2명이 왔더라. 그 친구들은 줄 서서 그 물건을 산 거였다”고 설명했다.

그 학생들이 자신을 알아봤지만 “고등학생이라 차마 깎아달라고 할 수 없었다”고 밝혔다. 이어 “오히려 먼저 2만원을 깎아준다고 하길래, 됐다고 하고 3만원을 더 얹어줬다”며 “그 이후로 얼굴을 드러내는 게 안 좋다는 걸 깨달았다”고 덧붙여 웃음을 자아냈다.

유튜브 채널 ‘유연석의 주말연석극’ 캡처

가격보다 거래의 ‘상도덕’을 더 중요하게 생각한다는 이진욱은 “3만원이 아까운 게 아니다. 다만 상도덕이라는 게 있지 않나. 어머니가 ‘다 힘들게 사니 물건값은 깎지 말라’라고 하셨다”며 “또 시세보다 높은 가격에 사는 건 시장 질서를 흐리게 하는 거 아닌가. 이것도 안 좋기 때문에 그다음부터는 가리고 간다”고 밝혔다.

하지만 이후 얼굴을 가리고 나갔음에도 알아보는 사람이 있었다고. 그는 “그다음부터는 친구를 데리고 갔다. 일반인 친구를 ‘드라이브 가자’고 해서 데려갔고, 가격 흥정은 친구가 대신했다”고 웃으며 고백했다.

한편, 이진욱은 현재 정채연과 함께 JTBC 주말드라마 ‘에스콰이어’에 출연 중이다. 지난 10일 방송된 4회는 수도권 기준 9.0%, 전국 8.3%(닐슨코리아 기준)의 시청률을 기록하며 자체 최고 시청률을 경신했다. 이는 첫 방송 대비 2배 이상 상승한 수치로, 주말 미니시리즈 시청률 1위 자리에 오르며 높은 인기를 입증했다.

‘에스콰이어’는 매주 토요일 밤 10시40분, 일요일 밤 10시30분 JTBC에서 방송된다.