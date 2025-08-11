포항시, 공무원 사칭 골프용품 사기 사건 발생… 각별한 주의 당부

실제 공무원 이름 도용한 사칭 사기 발생, 업체 피해 수백만 원



포항에서 공무원을 사칭한 사기 사건이 발생해 각별한 주의가 요구된다.

11일 포항시에 따르면 피의자는 지난 5일 시청 노인장애인복지과 소속 직원 이름을 도용해 모 골프용품 업체에 전화를 걸어왔다.

포항시청 전경. 포항시 제공

그는 “60세 이상 노인의 우울증 예방 교육 프로그램에 필요한 물품 중 골프채와 골프공이 누락돼 긴급히 구매해야 한다”며 업체의 신뢰를 얻었다.

하지만 피의자는 물품이 도착하자 연락을 끊고 잠적, 해당 업체에 수백만 원의 피해를 입혔다.

업체 관계자는 “피의자는 자신을 시청 공무원이라고 소개하며 전화와 문자에서 정중한 말투를 사용했고, 정식 공문서를 모방한 ‘물품구매확약서’까지 보내와 의심할 여지가 없었다”고 전했다.

또 다른 골프용품 업체 관계자는 “처음에는 바빠서 전화를 받지 않는 줄 알았지만, 며칠이 지나도 연락이 닿지 않아 수상히 여겼고 결국 사기임을 알게 됐다”며 허탈해 했다.

피의자는 발신번호를 조작하고, 가짜 명함을 사용하는 등 치밀하게 준비한 것으로 알려져 추가 피해 가능성도 제기되고 있다.

포항시 관계자는 “공공기관이나 공무원이 제품을 구매할 경우 반드시 공식적인 입찰 또는 계약 절차를 거친다”며 “전화나 문자로 개인 명의의 주문을 요청하는 일은 없다”고 강조했다.

이어 “유사 사례가 발생하면 즉시 관할 경찰서에 신고해 달라”며 “공공기관을 사칭한 사기 사건이 증가하고 있는 만큼, 기업들은 납품 전에 계약서나 공문서의 진위를 철저히 확인하고 해당 기관에 직접 문의하는 등 검증 절차를 강화해야 한다”고 말했다.