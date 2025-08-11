꿈의 오케스트라 청송, 예술로 하나 되다

2025 꿈의 페스티벌 성료, 전국 예술단과 협연으로 깊은 울림 남겨

꿈의 오케스트라 ‘청송’ 단원들이 지난 6~8일까지 강원도 평창 알펜시아 리조트에서 열린 ‘2025 꿈의 예술단 합동캠프 '꿈의 페스티벌'에 참가해 전국에서 모인 약 1000명의 단원들과 함께 협연 무대를 성공적으로 마쳤다.

이번 캠프에서 청송 단원들은 꿈의 오케스트라 ‘구리’ 단원들과 함께 피에트로 마스카니(Pietro Mascagni)의 카발레리아 루스티카나 간주곡(Cavalleria Rusticana – Intermezzo)을 협연했다.

강릉·구리·인천 중구 무용단과의 협업으로 오케스트라와 무용이 어우러지는 대규모 융합 예술 무대를 선보여 뜨거운 박수갈채를 받았다.

‘꿈의 페스티벌’은 문화체육관광부와 한국문화예술교육진흥원이 주최하는 국내 최대 규모의 청소년 예술 캠프로, 꿈의 오케스트라·무용단·극단·해외 합창단이 함께한다.

청송군 제공

참가 청소년들은 지역을 넘어 다양한 단원들과 문화 교류를 통해 공동창작과 장르 간 융합 예술을 경험하며 다양한 방면의 역량을 키웠다.

특히 청송 단원들은 준비 단계부터 리허설, 본 공연까지 적극적으로 참여해 예술적 자신감과 소속감, 문화적 감수성을 한층 높였다는 평가를 받았다.

윤경희 군수는 “청송에서 나고 자란 아이들이 지역 안에서 문화예술을 마음껏 누리고, 더 나아가 전국과 세계로 뻗어나가 꿈을 키워갈 수 있도록 아낌없는 지원을 이어가겠다”라고 말했다.