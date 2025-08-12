모기기피제 일부 제품서 발암 물질 검출

서울시보건환경硏 52개 조사

4개중 3개 알레르기 유발 성분

절반가량만 의약외품으로 분류

서울에서 시판되는 모기기피제의 절반가량은 식품의약품안전처에서 허가한 의약외품이 아닌 것으로 드러났다. 조사대상 가운데 75%는 알레르기 유발성분이 있었고, 일부 생활화학제품에서는 발암 가능 물질도 확인됐다.



서울시보건환경연구원은 약국과 온라인 쇼핑몰 등 시중에 유통되는 모기기피제 52건을 조사한 결과 54%(28건)만 의약외품으로 확인됐다고 11일 밝혔다. 나머지는 공산품, 안전확인대상생활화학제품, 화장품이었다. 의약외품은 성분 기준과 표시 의무를 엄격하게 관리해 유효 성분, 사용 가능 연령, 효능·효과 등을 확인할 수 있다. 반면 공산품은 성분 표시 의무가 없고 생활화학제품도 알레르기 유발 성분이 일정 농도(0.01%) 이상 함유될 때만 표시 의무가 적용돼 정보 접근성이 낮은 편이다.



조사대상 52건 중 39건(75%)은 제라니올, 시트로넬올, 리날룰 등 알레르기 유발성분이 0.01% 이상 함유돼 있었고, 주로 향을 포함한 대부분 제품에서 나타났다.



일부 생활화학제품에선 발암가능물질인 메틸유게놀이 4.0ppm 이하 수준으로 검출됐다. 메틸유게놀은 국제암연구소가 인체 발암 가능 물질(Group 2B)로 분류한 유해 물질이다. 의약외품 기준(10ppm) 미만이지만, 생활화학제품에는 해당 기준이 없어 관리 사각지대에 놓인 상황이다.



연구원은 모기기피제를 구매할 때 제품 겉면의 ‘의약외품’ 표시를 먼저 확인한 뒤 유효 성분을 비교해 사용하라고 당부했다.