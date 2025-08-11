젤렌스키 “러에 양보 안돼”…美·러 정상회담 앞두고 불안감 표출

우크라이나 전쟁 종전 방안 등을 논의하기 위한 미·러 정상회담을 앞두고 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령이 ‘양보 불가론’을 연일 강조하고 있다.

11일(현지시간) 젤렌스키 대통령은 양보를 한다고 러시아가 공격을 멈추지 않을 것이라고 주장했다. 그는 이날 엑스(X·옛 트위터)에 올린 글에서 “지난 한 주 동안 러시아는 1000발 이상의 활공 폭탄과 약 1400대의 드론으로 우크라이나를 공격했다”며 “미사일 공격도 계속되고 있다”고 밝혔다.

볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령. AFP연합뉴스

젤렌스키 대통령은 “전쟁을 질질 끄는 러시아에 더 강한 국제적 압박이 가해져야 한다”며 “살인을 중단하기를 거부하는 러시아가 어떤 보상이나 혜택도 받아서는 안 된다”는 입장을 표명했다. 그는 이어 “이는 도덕적인 입장이 아니라 합리적인 입장”이라며 “양보로 살인자를 설득할 수는 없다”고 덧붙였다.

이달 15일 열릴 미·러 정상의 알래스카 회담을 앞두고 종전을 위해 러시아에 영토를 양보할 수 없다는 입장을 다시 한 번 강조한 것으로 풀이된다.

앞서 트럼프 대통령은 8일 백악관 기자회견에서 러시아와의 정상회담과 관련해 “영토 교환이 일부 있을 것”이라고 언급해 우크라이나의 영토 양보 가능성을 시사했다. 이에 젤렌스키 대통령은 즉각 영토 타협안에 반대한다는 입장을 내놓았다. 그는 지난 9일 영상 연설에서 “우크라이나인은 땅을 내주지 않을 것”이라며 “우크라이나가 빠진 결정은 죽은 결정”이라고 비판했다. 우크라이나와 유럽연합(EU)은 영토 양보안을 거부하며 젤렌스키 대통령이 종전 협상에 참여해야 한다고 주장하고 있다.