트럼프, 푸틴과 회담 전 젤렌스키·유럽 정상과 화상회의

도널드 트럼프 미국 대통령이 블라디미르 푸틴 러시아 대통령과의 알래스카 회담을 앞두고 우크라이나, 유럽 정상들과 화상회의를 할 전망이다.

11일(현지시간) 독일 dpa통신에 따르면 독일 정부 대변인은 프리드리히 메르츠 독일 총리가 트럼프 대통령, 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령, 다른 유럽 정상들과 우크라이나 전쟁 관련 화상 협의를 계획하고 있다고 밝혔다. 화상회의는 미·러 정상회담 이틀 전인 13일 열릴 것으로 보인다.

도널드 트럼프 미국 대통령. AP연합뉴스

EU(유럽연합) 집행위 대변인은 “폰데어라이엔 EU 집행위원장이 수요일(13일) 메르츠 총리가 주최한 EU 정상, 젤렌스키 대통령, 트럼프 대통령과의 화상회의에 참여할 것”이라고 전했다. 마르크 뤼터 나토 사무총장도 참석할 것으로 예상된다.

이번 화상회의에서 젤렌스키 대통령과 유럽 정상들은 트럼프 대통령에게 우크라이나 영토 보전과 안전보장, 러시아 압박 필요성 등을 설득할 것으로 보인다.

젤렌스키 대통령은 ‘양보 불가론’을 연일 강조하고 있다. 그는 이날 엑스(X·옛 트위터)에 올린 글에서 “전쟁을 질질 끄는 러시아에 더 강한 국제적 압박이 가해져야 한다”며 “살인을 중단하기를 거부하는 러시아가 어떤 보상이나 혜택도 받아서는 안 된다”는 입장을 표명했다. 그는 이어 “이는 도덕적인 입장이 아니라 합리적인 입장”이라며 “양보로 살인자를 설득할 수는 없다”고 덧붙였다.

우크라이나와 유럽은 미·러 정상회담에서 트럼프 대통령이 푸틴 대통령의 일방적이며 우크라이나에 불리한 요구를 수용할 가능성을 우려하고 있다.