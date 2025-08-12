정은혜·조영남 부부 "아이 낳고 싶은데 장애인일까봐"

작가 겸 배우 정은혜가 출산과 육아에 관한 고민을 털어놨다.

정은혜·조영남 부부는 11일 방송한 SBS TV 예능프로그램 '동상이몽2-너는 내 운명'에서 자녀 계획을 두고 가족과 의논했다.

정은혜는 남편에게 "아이 낳고 싶냐"고 물었다. 이 얘기를 들은 정은혜 어머니는 "아기 안 낳는다더니 왜 요즘 아기 타령이냐"고 했다. 정은혜는 "오빠가 낳고 싶어 한다"고 말했다.

정은혜는 가족과 식사를 하면서도 남편에게 "우리 아기 가질래"라고 물었다.

정은혜 어머니는 육아를 걱정했다. "아이를 낳으면 잘 돌보고 키울 수 있겠냐"고 했다. 정은혜는 다운증후군이고, 남편 조영남은 지적장애인이다.

정은혜 아버지는 "우리 삶이 뭔가를 철저하게 계획하고 대비하면서 살아왔냐. 어찌어찌 살다 보니까 여기까지 온 거다"며 아이를 낳아도 상관 없다는 식으로 말했다.

정은혜 동생은 "당사자가 아니라 가족이 논의한다는 것 자체가 맞나 싶다"고 했다.

어머니는 "결국 가족의 케어가 된다"고 맞섰다.

이어 "선택하게 할 수는 있다. 선택하고 방임할 수는 있다. 방임하면 애를 낳든 말든 무슨 상관이냐. 근데 우리는 그러지는 않을 거다"며 "우리가 두 사람을 끝까지 책임지려고 가는 것처럼, 만약 아이를 낳게 되면 또 우리의 책임이 된다"고 말했다.

그러면서 "사실 너무 뻔하게 그려지는 미래다. 우리는 먼저 죽을 거고 그 다음에 동생이 누나와 매형과 자기 자신을 지고 가야 하는 문제가 생긴다. 이게 쉬운 문제는 아니다"고 했다.

조영남은 "장모님 마음도 이해한다. 만약 아이가 장애로 태어나면 장모님한테 떠맡길 수 없지 않냐"며 "우린 나이도 있고, 장모님도 나이가 많다. 병원도 가야 한다. 처남한테도 장인어른한테도 미안하다"고 말했다.

조영남은 제작진과 인터뷰에서도 "나도 장애인인데 아이도 장애인으로 태어나면 어떡하나, 걱정된다. 내가 장애인이라서 아이 교육도 걱정이 된다. 우리가 아이를 낳으면 사람들이 놀릴 거다. 또 장애인으로 태어나면 사람들 놀림감이 된다"고 했다.

