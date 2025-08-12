손연재, 유튜브 채널 복구 완료 "가이드 위반 NO"

사진=스포츠월드 자료 사진

전 리듬체조 국가대표 출신 손연재의 유튜브 채널이 돌연 삭제됐다가 복구됐다.

12일 업계에 따르면 전날 손연재의 공식 유튜브 채널이 열리지 않았다. 같은 날 손연재 유튜브 채널은 콘텐츠 영상 나열 대신 "유튜브 커뮤니티 가이드를 위반했기 때문에 채널이 삭제됐다"는 안내 문구만 떴다.

이에 따라 팬들 사이에서 채널 삭제에 대한 이유에 대해 각종 추측이 난무했다. 다행히 이날 채널은 복구됐다.

유튜브 제작진은 채널 게시물을 통해 "저희 채널이 갑자기 삭제되는 일이 있었다. 제작진이 즉시 상황을 확인하고 유튜브에 이의신청을 제출했다. 재검토 결과 커뮤니티 가이드 위반이 전혀 없다는 공식 확인을 받았고 채널은 이미 완전하게 정상 복구된 상태"라고 설명했다.

유튜브 측은 손연재 유튜브 채널 제작진에 "재검토 결과 커뮤니티 가이드를 위반하지 않는 채널로 확인됐다. 커뮤니티 가이드를 위반하는 콘텐츠가 없도록 만전을 기해 모든 사용자에게 안전한 공간으로 만드는 노력을 기울이는 과정에서 간혹 실수가 발생하기도 한다. 실수로 불편을 끼쳐드려 사과 드린다"고 전했다.

손연재는 그간 유튜브를 통해 팬들과 소통해왔다. 또한 신혼집을 공개한 건 물론 유모차 등 육아 아이템도 소개해왔다.

한편 전 국가대표 리듬체조 선수인 손연재는 2022년 8월, 9살 연상의 금융인과 결혼해 지난해 2월 아들을 출산했다.