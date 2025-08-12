고용 통계도 ‘정권교체’… 트럼프, 담당 국장에 보수 인사 발탁

바이든 때 임명된 노동통계국장 전격 해고

헤리티지 재단 출신의 보수 경제학자 임명

도널드 트럼프 미국 대통령이 연방정부 노동부 산하 노동통계국(Bureau of Labor Statistics) 새 국장에 뚜렷한 보수 색채의 경제학자를 임명했다. 앞서 ‘미국의 고용 상황이 크게 나빠졌다’는 내용의 통계를 내놓은 전임 국장을 전격 해임한지 꼭 열흘 만이다.

11일(현지시간) CNBC 방송 등에 따르면 트럼프는 이날 헤리티지 재단에서 연방정부 예산을 분석하는 수석 이코노미스트 E J 안토니 박사를 신임 노동통계국장으로 등용했다. 트럼프는 사회관계망서비스(SNS) 글에서 “매우 존경받는 경제학자인 안토니 박사를 차기 노동통계국장으로 지명하게 되어 기쁘게 생각한다”며 “미국 경제가 호황을 누리는 가운데 E J는 정직하고 정확한 수치가 발표되도록 보장할 것”이라고 밝혔다.

미국의 유력 싱크탱크인 헤리티지 재단 소속 이코노미스트 E J 안토니 박사. 도널드 트럼프 대통령에 의해 연방정부 노동부 산하 노동통계국장에 임명됐다. 헤리티지 재단 홈페이지

헤리티지 재단은 미국 보수 진영을 대표하는 싱크탱크다. 자유로운 기업 활동, 작은 정부, 개인의 자유, 전통적인 미국의 가치, 강력한 국방의 원칙 등에 기반한 공공 정책을 연구하는 것으로 정평이 나 있다.

경제학 박사 학위 소지자인 안토니 신임 노동통계국장의 전공 분야는 노동 경제학과 화폐, 은행 등인 것으로 알려져 있다. 그는 폭스뉴스, 월스트리트저널(WSJ), 워싱턴타임스(WT) 등 주로 보수 성향 매체에서 방송 출연과 인터뷰, 기고 등을 통해 경제 해설가로 활동해왔다.

트럼프는 꼭 열흘 전인 이달 1일 SNS를 통해 에리카 맥엔타퍼 당시 노동통계국장의 해고 사실을 알렸다. 노동통계국이 지난 7월 미국의 비(非)농업 일자리가 전월 대비 7만3000명 증가에 그쳤다는 내용의 통계를 내놓은 직후였다. 이는 “7월에 10만9000개의 새로운 일자리가 창출될 것”이라던 전문가들의 예상을 훨씬 밑돈 수치였다. 해당 통계는 앞서 발표된 5, 6월의 고용 증가 수도 대폭 하향 조정했다. 평소 “내가 취임한 뒤 미국 경제가 역대급 호황을 누리며 수많은 일자리가 창출됐다”고 자화자찬해 온 트럼프로선 부아가 치밀어 오를 일이 아닐 수 없다.

트럼프는 맥엔타퍼 국장이 조 바이든 행정부 시절인 2023년 임명된 정무직 인사라는 점에 주목했다. 그는 “우리는 정확한 일자리 숫자가 필요하다”며 “난 우리 팀에 ‘이 바이든 정부 사람을 즉각 해고하라’는 지시를 내렸다”고 설명했다. 그러면서 맥엔타퍼 국장이 지난 2024년 대선을 앞두고 민주당 카멀라 해리스 후보에게 유리하게끔 고용 통계를 조작했다는 의혹도 제기했다. 하지만 상당수 전문가는 “통계 조작은 불가능하다”며 맥엔타퍼 국장을 옹호하고 트럼프를 비판했다