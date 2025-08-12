“달콤한 제철 복숭아 가득”…공차코리아, ‘핑크 피치' 신메뉴 3종 출시

핑크 피치 밀크티, 피치 우롱티, 피치 망고 스무디 등 3종

글로벌 프리미엄 밀크티 브랜드 공차코리아는 여름 제철 과일인 복숭아를 활용한 ‘핑크 피치’ 신메뉴 3종을 출시한다고 12일 밝혔다.

공차코리아 ‘핑크 피치’ 신메뉴 3종. 공차코리아 제공

이번 신제품은 청량한 복숭아 향과 은은한 차 향이 어우러진 여름 시즌 한정 음료로, 무더운 날씨에 갈증을 해소하고 기분을 전환할 수 있도록 기획됐다. ‘핑크 피치 밀크티’, ‘피치 우롱티’, ‘피치 망고 스무디’ 3종으로, 여름 햇살을 머금고 자란 복숭아의 부드러운 단맛과 공차만의 프리미엄 티 베이스가 조화를 이룬 것이 특징이다.

‘핑크 피치 밀크티’는 꽃처럼 은은하고 향긋한 자스민 티에 복숭아 밀크티 베이스를 더해, 부드러운 달콤함과 함께 시각적으로도 사랑스러운 핑크빛 컬러를 담았다. 차 향과 과일 향이 어우러져 한 모금마다 은은한 여운을 느낄 수 있다.

‘피치 우롱티’는 깊고 부드러운 우롱차 향에 복숭아의 달콤하고 향긋한 과즙을 더해, 티 베이스 특유의 깔끔함과 상큼한 청량감을 동시에 즐길 수 있는 메뉴다. 더운 여름날 가볍게 마시기 좋으며, 입안에 남는 은은한 차 향이 기분 좋은 여운을 전한다.

‘피치 망고 스무디’는 시원한 복숭아와 달콤한 망고를 블렌딩한 스무디 타입 음료로, 각 과일의 풍미가 자스민 티의 향긋함과 어우러진다. 여기에 탱글탱글한 그린티 망고 젤리가 식감을 더해, 화사한 색감과 함께 입안 가득 과일의 달콤함을 전해준다. 무더운 계절에 시원한 간식으로 즐기기 좋은 메뉴다.

오는 20일부터 전국 매장에서 만나볼 수 있다. 보다 자세한 정보는 공차 공식 홈페이지와 인스타그램 계정을 통해 확인할 수 있다.

공차코리아 관계자는 “여름철에 어울리는 복숭아의 싱그러움과 달콤함을 공차만의 티 음료로 풀어냈다”며 “한정 기간 동안 즐길 수 있는 특별한 맛과 비주얼로 고객들에게 시원하고 즐거운 경험을 선사하겠다”고 전했다.