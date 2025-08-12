가구 사러갔다가 꼭 먹는다는 ○○○…연간 10억개 이상 팔린다

1985년 이케아 매장에서 첫선…올해 40주년

이케아코리아 매장에서 판매하는 미트볼 메뉴. 김동환 기자

“이케아는 알아주는 미트볼 맛집이니까요.”

최근 사회관계망서비스(SNS) 중의 하나인 ‘엑스(X·옛 트위터)’에 올라온 ‘이케아 기프트카드 알차게 쓰는 법’을 묻는 글에 ‘미트볼 먹기’라고 답한 누리꾼이 이처럼 말했다. 그는 ‘왜 미트볼을 먹어야 하느냐’는 원글 게시자의 질문에 ‘맛집’ 표현을 들어 이유를 설명했다. SNS에서 ‘이케아 미트볼’로 검색하면 이케아의 필수 구매리스트에 가구뿐만 아니라 미트볼을 언급한 글들도 눈에 띈다.

홈퍼니싱 리테일 기업 이케아가 매장에서 미트볼을 선보인 건 1985년이다. 당시 스웨덴 전통 가정식을 재현해 이케아 매장에서 맛볼 수 있는 미트볼 음식을 처음 선보였는데, 고기뿐만 아니라 완두콩 믹스 등을 곁들인 식물성 재료 제품도 나와 다양한 이용객의 입맛을 사로잡으면서 전 세계 매장에서 연간 10억개 이상 판매될 만큼 꾸준한 사랑을 받고 있다.

이케아코리아 제공

이케아코리아는 매년 8월23일인 ‘스웨덴 미트볼 데이’를 맞아 오는 25일까지 특별 미트볼 메뉴를 제공하는 행사를 진행한다고 12일 밝혔다. 스웨덴에서는 자국을 대표하는 메뉴인 미트볼에 관한 애정을 바탕으로 8월23일을 ‘스웨덴 미트볼 데이’로 기념한다.

이케아코리아 전 매장 내 스웨디시 레스토랑에서는 스웨덴을 대표하는 음식인 미트볼 16알로 구성된 특별 메뉴를 선보인다. 기존 8알과 12알 메뉴 대비 풍성해진 미트볼을 더 합리적인 가격으로 만날 수 있는 것이 특징이다. 이번 행사는 많은 사람들이 스웨덴 문화가 담긴 푸드 메뉴와 함께 즐거운 쇼핑을 경험할 수 있도록 마련됐다.

이케아코리아는 미트볼뿐만 아니라 이케아의 뿌리인 스웨덴 문화를 담은 다양한 메뉴로 많은 사람에게 즐거운 미식 경험을 제공한다. 스웨디시 레스토랑에서는 스웨디시 연어 샐러드 등을 선보이고 있으며, 간단한 식재료를 구매할 수 있는 스웨디시 푸드 마켓에서는 냉동 미트볼을 비롯해 다양한 스웨덴의 맛을 만날 수 있다.

이케아코리아 관계자는 “올해 40주년을 맞은 이케아 미트볼은 이케아 대표 푸드 메뉴이자 스웨덴의 정체성을 담은 특별한 메뉴”라며 “이번 행사로 많은 사람들이 미트볼과 함께 스웨덴 식문화를 경험하고 이케아 매장에서 영감 넘치는 쇼핑을 즐기길 바란다”고 말했다.