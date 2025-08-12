안철수 “사면발니보다 못한 조국·윤미향 사면…李대통령 자격 없다”

“내 편 죄 면해주고 야당은 내란 정당 몰아 말살”

국민의힘 당대표 후보 안철수 의원은 12일 “대한민국 이재명 대통령, 두 달을 지켜보았지만 당신은 자격이 없다”고 밝혔다.

안 의원은 이날 자신의 사회관계망서비스(SNS)에서 “사면발니보다 못한 조국, 윤미향 사면. 자라나는 청년·미래 세대에게 어떻게 설명하시겠나”라며 이같이 말했다.

국민의힘 안철수 당대표 후보가 8일 오후 대구 북구 엑스코에서 열린 국민의힘 제6차 전당대회 대구·경북 합동연설회에서 정견발표를 하고 있다. 대구=뉴스1

그는 “도량발호(跳梁跋扈), 무법천지(無法天地) 대한민국이 본인이 말한 진짜 대한민국인가”라며 “헌법을 무시하고 법치주의를 박살 내는 것이 진짜 대한민국인가”라고 캐물었다.

그러면서 “죄를 지어도 권력을 얻으면 그 죄가 없어진다는 것을 몸소 보여주는 것인가”라고 지적했다.

안 의원은 “내 편 죄는 면해주고, 야당은 내란 정당으로 몰아 말살시키는 것이 ‘정치복원’인가 ‘정치보복’을 잘못 쓴 것 아닌가”라며 “이재명씨, 국민이 지켜보고 있다. 결국 당신은 뼈저린 후회를 맛보게 될 것”이라고 경고했다.

안 의원은 이 대통령이 전날 단행한 8·15 광복절 특별사면 대상에 조국혁신당 조국 전 대표, 윤미향·최강욱 전 의원 등을 포함하자 강하게 반발했다.

그는 전날에도 SNS를 통해 “이 대통령, 당신은 매국노”라며 “아마 일제시대 총독들이 보았다면, 이 대통령이야말로 한국의 국운을 파괴하는데 최고의 역할을 하고 있다고 감탄했을 것”이라고 비판했다.