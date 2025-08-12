레전드 '퀸'의 귀환, 베이비복스 완전체 단독 콘서트 오늘 예매 시작

베이비복스가 완전체로 컴백한다. 뉴시스

‘레전드 걸그룹’ 베이비복스의 단독 콘서트 ‘BACK to V.O.X: New Breath’의 티켓 예매가 오늘(12일) 시작된다.

9월 26일, 27일 양일간 경희대학교 평화의 전당에서 개최되는 이번 공연은 약 23년 만에 선보이는 베이비복스 단독 콘서트다.

베이비복스는 지난 5일 포스터를 공개하며 전성기 시절의 추억을 소환함과 동시에 과거에 머물지 않고 날로 더 새로워진 모습의 무대를 예고했다. 이와 함께 콘서트의 콘셉트를 담은 메인 포스터를 공개하며 컴백 열기를 달궜다.

베이비복스 콘서트 포스터. 페이버엔터테인먼트 제공

공개된 포스터에는 만개한 꽃과 아날로그 TV가 중심에 배치돼 클래식하면서도 모던한 분위기를 자아냈다. 베이비복스 로고가 새겨진 아날로그 TV는 단독 콘서트의 메인타이틀 ‘BACK to V.O.X’를 직관적으로 표현했다.

꽃은 콘서트의 부제인 ‘New Breath(새로운 숨결)’를 시각화한 것이다. 1990년대를 수놓았던 베이비복스의 추억 위에 현재의 숨결을 불어넣겠다는 메시지이자, 과거의 영광에 머물지 않고 새로운 출발을 향해 나아가겠다는 의지를 담고 있다.

베이비복스는 1997년 데뷔해 ‘야야야’, ‘킬러’, ‘겟업’, ‘우연’ 등 다수의 히트곡으로 사랑받았으며, 2000년대 초반까지 독보적인 개성을 지닌 여성 아이돌 그룹으로 활동했다.

베이비복스가 완전체로 컴백한다. 페이버엔터테인먼트 제공

이후 팀 활동은 멈췄지만 멤버들은 예능, 연기, 페스티벌 무대에 출연하는 등 다양한 분야에서 연예계 활동을 이어갔다.

한편, 베이비복스는 지난해 KBS ‘가요대축제’를 통해 14년 만의 완전체 무대를 선보이며 변함없는 실력과 매혹적인 비주얼로 대중을 사로잡은 바 있다.

당시 무대 영상은 유튜브 ‘인기 급상승 동영상’ 1위에 올랐고, 조회수 1000만 뷰에 육박하는 등 폭발적인 화제성을 입증했다.

팬들은 베이비복스의 독자적인 활동을 응원하면서도, 언젠가 찾아올 완전체 콘서트를 꿈꾸고 있었던 만큼 이번 공연에 큰 기대를 드러내고 있다.

베이비복스 단독 콘서트 ‘BACK to V.O.X: New Breath’ 티켓 예매는 오늘(12일) 오후 1시부터 티켓링크에서 예매가 가능하다.