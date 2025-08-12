골든블루, 면세점 진출…판매 채널 다각화 시동

롯데면세점 김포공항점과 롯데인터넷면세점, 현대면세점 온라인몰에 입점

소비자 접점 강화 및 해외 시장에서의 브랜드 경쟁력 향상에 시너지 낼 것으로 기대

골든블루는 새로운 판매 채널을 개척하고 소비자 접점을 늘리기 위해 면세점 입점을 결정했다고 12일 밝혔다.

사진 = 골든블루 제공

지난 3월 면세 주류 병수 제한(2병)이 폐지되면서 2ℓ 용량 제한과 400달러 가격 한도만 지키면 개수와 관계없이 면세 주류를 구매할 수 있게 돼 면세 주류 시장의 성장세가 주목되고 있다.

골든블루가 입점한 곳은 롯데면세점 김포공항점·롯데인터넷면세점, 현대면세점 온라인몰이다.

롯데면세점 김포공항점과 롯데인터넷면세점에서는 골든블루의 스테디셀러 제품인 '골든블루 더 다이아몬드'를 비롯해 '골든블루 더 사피루스', '골든블루 20년 서미트', '팬텀 디 오리지널' 등 총 4종의 제품을 구매할 수 있다.

특히 롯데인터넷면세점에서는 4종 제품 모두 오프라인 면세점보다 더 할인된 가격에 만날 수 있다.

현대면세점 온라인몰에는 골든블루 브랜드관이 들어섰다. 이 곳에선 '골든블루 더 다이아몬드'와 '골든블루 20년 서미트' 제품을 판매하며 오프라인 면세점 대비 더욱 합리적인 가격에 제품을 구매할 수 있다.

이밖에 골든블루는 시티면세점 인천공항점과 경복궁면세점 인천공항점에서도 만나볼 수 있다.

박소영 골든블루 대표이사는 "이번 면세점 입점은 골든블루의 브랜드 가치와 경쟁력을 한층 더 높일 수 있는 좋은 기회라고 생각한다"며 "앞으로 골든블루를 세계적인 브랜드로 성장시키기 위해 지속적으로 유통 채널을 다각화하겠다"고 말했다.