600년의 봉인이 풀린다…‘조선요괴전: 귀문‘ 9월6일 개막

조선시대 설화와 민간에서 전승되어온 ‘8요괴’를 실감형 공포 체험과 인터랙티브 스토리로 재구성한 전시회 ‘조선요괴전’이 다음달 6일부터 11월2일까지 서울 마포구 레조네 홍대에서 열린다.

전시의 시작은 ‘귀문(鬼門)’을 여는 순간부터다. 세종 2년, 도성 서쪽에 세워진 서이궁과 그 남쪽 연남동에 봉인된 요괴들이 600년 만에 다시 풀려나며 관람객은 직접 요괴를 마주하고 봉인하는 임무를 수행하게 된다.

전시는 ‘신기원요’, ‘어둑시니’, ‘지하국대적’, ‘수살귀’, ‘두억시니’ 등 전통 요괴들을 실감형 세트, 영상, 사운드, 조명, 인터랙티브 효과를 통해 재현했다. 각 공간은 몰입형 스토리와 미션으로 구성돼 관람객이 직접 요괴 봉인에 참여할 수 있다.

열혈강호 온라인·모바일 게임을 비롯해 다년간 국내외 게임시장에서 입지를 다져온 코스닥 상장사 스타코링크는 ‘조선요괴전’을 계기로 게임·웹툰·애니메이션·전시 등 다각화된 지식재산권(IP) 비즈니스 역량을 본격적으로 확장할 계획이다.

최근 세계적으로 큰 반향을 일으킨 ‘케이팝 데몬 헌터스’의 성공이 한국 전통 샤머니즘과 요괴 문화에 대한 글로벌한 관심을 증폭시킨 가운데, ‘조선요괴전’도 같은 흐름 속에서 공포 체험과 한국 전통 요괴를 동시에 경험할 수 있는 유일한 콘텐츠가 될 전망이다.

아울러 국내 최초 전통 요괴 캐릭터 창조화 이미지화로 웹툰·애니메이션·게임 등 다양한 장르로 확장시켜 한국 요괴가 글로벌 콘텐츠로 자리매김하는 계기가 될 것으로 보인다.

스타코링크 관계자는 “한국 전통 설화를 기반으로 한 이번 체험전은 내·외국인 모두에게 색다른 공포 체험이 될 것”이라며 “특히 홍대라는 글로벌 관광지에서 한국적인 호러 콘텐츠를 경험할 수 있다는 점에서 의미가 크다”고 말했다.

이어 “전시와 연계한 다양한 마케팅, 굿즈, 출판 프로젝트를 통해 세계관을 설정하고, 웹툰, 애니메이션, 게임으로 한국 요괴 IP를 확장시킬 계획”이라며 “전통과 현대를 잇는 콘텐츠를 지속적으로 선보일 것”이라고 덧붙였다.