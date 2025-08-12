경찰, ‘이춘석 차명거래 의혹’ 보좌관 소환 조사

경찰이 이춘석 의원 차명 주식거래 의혹 수사와 관련해 이 의원 보좌관 차모씨를 소환 조사했다고 12일 밝혔다. 차씨는 이 의원이 거래하다 적발된 주식의 원래 계좌 명의자다.

이춘석 의원. 연합뉴스

서울경찰청 금융범죄수사대는 “전일 압수영장 집행 이후 고발된 보좌관 및 의원실 관계자 등 8명을 조사했다”며 “확보된 압수물과 차명 주식거래 의혹과 관련된 증권계좌 분석 등을 진행하고 있다”고 밝혔다.

차씨 조사는 전날 오후 7시부터 6시간여에 걸쳐 진행됐고 이날 새벽 1시에 종료된 것으로 전해졌다.

경찰은 전날 국회 의원회관 이 의원 사무실에 수사관을 보내 이 의원과 차씨 PC 등 자료를 확보했다. 지난 주말에는 이 의원 전북 익산갑 지역 사무실과 익산 자택 등 총 8곳에 대한 압수수색도 마쳤다고 한다. 당시 차명거래 당시 계좌였던 미래에셋증권 등 금융기관들에 대한 압수수색도 이뤄져 거래 내역을 확보한 것으로 알려졌다.

이 의원과 차씨는 금융실명법 위반 및 이해충돌방지법 위반 등 혐의를 받고 있다. 현재 출국금지 조치도 내려진 상태로 알려졌다.