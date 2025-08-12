윤희숙 “‘계엄 반성 충분하다’ 국민 23%뿐… 전한길 끌어들인 의원들에 책임 물어야”

윤희숙 “민심 외면하는 친윤세력이 당까지 말아먹으려”

“혁신 후보들 응원·지지” 밝히며 여의도연구원장 사퇴

국민의힘 윤희숙 여의도연구원장이 12일 당내 전당대회를 둘러싼 갈등의 본질을 ‘혁신 세력’과 ‘윤어게인 세력’ 간 대립으로 규정하며 혁신 후보들에 대한 지지를 공개 선언했다.

윤 원장은 이날 자신의 페이스북에 “국민의힘 전당대회는 1987년 용팔이 사건 이후 최악의 정당민주주의 침탈”이라며 “그 본질적 대립은 ‘잘못된 과거와 단절하고 민심에 다가가자는 혁신후보들’과 ‘당심을 민심으로부터 더 떨어뜨려 사유화하려는 윤어게인 세력’의 충돌”이라고 규정했다.

윤희숙 여의도연구원장. 연합뉴스

그는 지난 8월 5~6일 여의도연구원 여론조사 결과를 인용해 “비상계엄과 관련한 국민의힘의 반성과 사과가 충분했다는 비율이 국민의 23%에 불과했다”며 “70대 이상에서도 26%에 불과한 것이 현재 민심”이라고 강조했다.

윤 원장은 “계엄으로 죽은 사람이 없다, 윤 전 대통령을 재입당시키겠다며 민심에 반하는 선동과 난동으로 당권을 잡으려는 윤어게인 후보들”이 더 큰 문제라고 지적했다. 그러면서 “애시당초 계엄과 탄핵에 이르게 된 근원은 호가호위 친윤세력과 그들에 빌붙어 자리 하나 구걸하던 사람들”이라며 “그들이 정권을 망하게 했고, 이제 마지막 남은 당까지 말아먹으려 하고 있다”고 비판했다.

아울러 “혁신위의 사죄안, 전한길씨를 출당시키고 그를 당 안방에 끌어들인 의원들에게 책임을 물어야 한다는 간언을 무시한 당 지도부도 책임을 피할 수 없다”고 덧붙였다.

윤 원장은 “이들로부터 당을 지켜내야 한다”며 “혁신후보들을 응원하고 지지한다”고 밝혔다. 동시에 “‘경선중립원칙’을 준수해야 하는 여의도연구원장직은 지금 내려놓겠다”고 사퇴 의사를 표명했다.