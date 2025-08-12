채해병 특검, 임종득 국민의힘 의원 소환… 조태용 3차 조사

해병대 채모 상병 순직사건 관련 의혹 등을 수사하는 채해병 특별검사팀(특검 이명현)은 12일 오전 임종득 전 국가안보실 2차장(현 국민의힘 의원)을 불러 조사 중이다. 채해병 특검팀에서 현역 의원을 소환한 것은 처음이다.

임 의원은 채상병 사건 기록의 경찰 이첩을 보류하고 회수하도록 했다는 의혹 등과 관련해 직권남용 권리행사 방해 등 혐의로 입건된 상태다. 그는 ‘윤 전 대통령이 기록 회수 관련해 직접 지시를 내렸냐’, ‘기록 회수를 지시한 적 있냐’ 등 취재진 질문에 모두 답하지 않고 조사실로 올라갔다.

임종득 전 국가안보실 2차장(현 국민의힘 의원). 연합뉴스

그는 육군 소장 출신으로 수석비서관 회의에는 개인 휴가 일정으로 참석하지 않았다. 정민영 채해병 특검보는 이날 브리핑에서 “(임 의원의) 여러 통화 내역이 주요 국면마다 있다”며 “휴가 중이었을 때도 보고받은 통화내역이 있다”고 말했다.

임 의원은 사건 당시 윤 전 대통령의 군사·안보 보좌 역할을 맡고 있었다. 특검팀은 당시 임 의원이 국방부와 해병대, 대통령실 관계자 등과 어떤 연락을 주고받았는지 확인하며 채상병 사건 기록의 회수에 관여했는지, 이 과정에서 윤 전 대통령으로부터 어떤 지시를 받았는지 등을 조사할 방침이다.

해병대 수사단의 조사결과를 언론에 발표하려던 계획을 취소한 데 관여한 전하규 국방부 대변인도 이날 2차 참고인 조사를 받기 위해 특검에 출석했다. 전 대변인은 당시 언론 대응을 총괄한 인물로, 초동조사를 이종섭 당시 국방부 장관에게 처음으로 보고한 회의에 참석했다. 특검팀은 전 대변인에게 초동조사 장관 보고 당시 상황과 보고 전후로 이뤄진 국방부 회의, 언론 브리핑 취소 대응 등을 물을 예정이다.

채해병 특검팀은 조태용 전 국가안보실장을 13일 세 번째로 불러 조사할 계획이다. 조 전 실장은 윤석열 전 대통령의 ‘격노’ 근원지인 수석비서관회의에 참석했던 인물로, 채해병 사건 기록 회수에 관여한 것으로 알려져 있다.

정 특검보는 “조 전 실장을 직권남용 권리방해 혐의를 받는 피의자 신분으로 소환해 조사할 예정”이라고 밝혔다. 8일 2차 조사에서 마무리하지 못한 해병대 수사단의 초동 조사기록을 경북경찰청에 넘겼다가 돌려받은 과정과 그 사이에서 오간 지시 등을 추가로 확인할 예정이다. 압수수색 과정에서 비화폰이나 통신내역을 확보한 내용도 질문할 방침이다. 지난 조사에서 조 전 실장은 당시 기억이 확실하게 나지 않는다는 취지로 일부 진술한 것으로 보인다.

조 전 실장은 지난달 29일 1차 조사에서는 수석비서관회의 상황과 관련해 윤 전 대통령이 ‘격노’하는 모습을 봤다는 취지로 진술했다. 특검팀은 수석비서관회의 참석자 대부분이 윤 전 대통령이 화를 내는 모습을 봤다는 진술을 확보하면서 구체적인 지시사항 등을 들여다보고 있다.

한편 특검팀은 임성근 전 해병대 1사단장의 업무상 과실치사 혐의 수사는 사실상 마무리했다. 정 특검보는 “임 전 사단장이 업무상 과실치사 혐의와 관련해선 대부분 진술을 거부했고, 이 부분에 관한 추가 진술을 받는 것은 큰 의미가 없다고 생각한다”고 설명했다. 임 전 사단장은 특검팀이 수사를 개시한 지난달 2일 첫 조사를 시작으로 7일, 11일 세 차례 조사를 받았다.

하지만 임 전 사단장이 해병대 수사단의 최초 조사결과에서 본인을 빼달라는 등 개입했다는 ‘구명 로비’ 의혹 수사는 이어갈 전망이다. 특검팀은 윤 전 대통령의 사법연수원 동기인 고석 변호사가 박정훈 해병대 수사단장(대령)의 수사를 지휘하던 김동혁 전 국방부 검찰단장과 구속영장 청구 및 기각 등 주요 국면에서 통화한 사실을 확인했다고 밝혔다. 특검팀은 ‘구명 로비’가 이뤄진 통로를 확인하기 위해 확보한 통화 내역을 토대로 당시 어떤 이야기가 오갔는지 조사할 예정이다.