현대자동차, 유튜브 오리지널 콘텐츠 ‘현대로운 탐구생활’ 시즌 2 공개

사진=현대자동차 제공

현대자동차가 유튜브 콘텐츠 '현대로운 탐구생활' 시즌 2의 첫 에피소드를 공식 유튜브 채널을 통해 공개했다고 12일 밝혔다.

'현대로운 탐구생활'은 자동차에 대해 잘 모르거나 어렵게 느끼는 사람들을 위해 다양한 주제를 활용하여 자동차를 쉽고 재미있게 풀어낸 현대차의 유튜브 시리즈 콘텐츠다.

지난 시즌 1에서는 과학 인플루언서 궤도, 배우 하석진, 물리학과 교수 김상욱 등이 출연해 과학을 주제로 자동차의 주요 기능과 기술을 알기 쉽게 소개했다.

특히, 석유부터 수소까지 자동차의 다양한 에너지원을 다룬 마지막 에피소드 '자동차와 에너지' 편은 누적 123만 회 이상의 조회수를 기록하며 큰 호응을 얻기도 했다.

이번에 공개된 '현대로운 탐구생활' 시즌 2에서는 '잘 타고 잘 사는 이야기'를 주제로 두 편에 걸쳐 다양한 사람들의 소비 취향을 소개한다.

그 중 첫 번째 에피소드인 <후회 없는 첫 차 선택, 이걸 알아야 진짜 아낀다> 편에서는 경제 유튜버 슈카를 비롯해 방송인 이혜성, 유튜버 승헌쓰와 잘살지현이 출연해 첫 차 구매 시 고려해야 할 요소에 대해 이야기를 나눈다.

이와 함께 총소유비용(TCO, Total Cost of Ownership) 관점에서 차량의 초기 구매 비용, 운영 비용, 보험료 및 세금 등을 살펴보고 다양한 전기차 관련 혜택도 소개하며 고객들의 경제적인 차량 선택을 돕는다.

현대자동차 관계자는"'현대로운 탐구생활' 시즌 1에 대한 뜨거운 반응에 힘입어 시즌 2에서는 소비 취향을 주제로 다양한 에피소드를 선보이게 되었다"며 "앞으로도 현대자동차는 자동차가 어렵고 낯선 고객들에게도 친밀하게 다가갈 수 있도록 다채로운 콘텐츠를 기획할 것"이라고 말했다.