세라젬, 티제이미디어와 시니어 헬스케어 사업 업무협약 체결

세라젬과 티제이미디어가 12일 서울 강남구 센터필드 서울타운에서 고령층을 위한 헬스케어 사업 업무협약을 체결했다.

세라젬은 고령화에 따른 실버테크·웰에이징 산업의 빠른 성장 속에서 시니어를 위한 헬스케어 제품과 콘텐츠 사업 범위를 넓힐 계획이다.

티제이미디어는 시니어 대상 헬스케어 시스템과 음악을 결합한 전문 콘텐츠에 기반한 전국 유통 네트워크를 보유한 기업으로 각 시·도 노인복지시설·커뮤니티 등 시니어 채널·네트워크 중심으로 맞춤형 서비스를 운영해왔다.

양사는 시니어와 일반 소비자 대상 헬스케어 콘텐츠 서비스 공동 기획·개발·운영, 패키지 상품 공동 개발 및 체험 프로모션 등 공공·민간 부문을 포괄하는 입체적 사업 협력을 단계적으로 추진한다.

세라젬 관계자는 “티제이미디어가 보유한 전문 콘텐츠와 폭넓은 시니어 채널을 통해 세라젬은 더욱 몰입도 높은 경험을 제공하고 접점을 더욱 확장하겠다”고 말했다.

티제이미디어 관계자는 “지금까지의 노하우를 바탕으로 실질적인 사용자 경험 향상을 위한 다양한 공동 프로젝트를 적극 추진하겠다”고 밝혔다.