송혜교·전지현 실물 어느 정도길래… 26년차 남배우 "사람 맞나 충격"

배우 지진희가 ‘틈만 나면,’으로 시청자들에게 오랜만에 얼굴을 비친다. 이날 지진희는 데뷔 전 송혜교, 전지현의 실물에 충격을 받았던 일화를 함께 공개해 눈길을 끈다.

배우 송혜교와 전지현. 송혜교 SNS·디즈니플러스 SNS 캡처

12일 방송되는 SBS ‘틈만 나면,’ 34회에 ‘틈 친구’로 출연하는 ‘충주 지씨 형제’ 지진희·지석진이 서울 아현동을 화려한 토크로 가득 채운다.

이날 지진희는 과거 연예인들에게 벽을 느낀 적이 있다고 고백해 관심을 모은다. 배우 데뷔 전 사진작가 어시스트로 활동했던 지진희는 송혜교와 전지현과의 만남을 회상하며 실물 후기를 전했다.

그는 “송혜교씨를 중학생 때, 전지현씨는 모델 때 마주쳤다”라며 말문을 열었다. 이어 “너무 예뻐서 ‘사람 맞나? 역시 연예인 아무나 하는 거 아니구나’라고 느꼈다”고 말했다. 이야기를 가만히 듣고 있던 지석진은 유재석을 한동안 쳐다보더니 “넌 어떻게 연예인이 됐냐?”라며 장난 섞인 농담을 건넸고 현장을 유쾌한 분위기로 만든다.

이에 유재석 역시 눈 하나 깜짝하지 않고 “형이 있잖아”라고 받아쳐 둘의 찰떡궁합 케미를 자랑한다.

배우 지진희가 ‘틈만 나면,’에 출격해 새로운 매력을 뽐낸다. ‘틈만 나면,’ 유튜브 캡처

그런가 하면 지진희는 유재석·유연석·지석진의 리액션에 힘입어 그간 볼 수 없었던 ‘투머치토커’ 면모를 뽐낸다. 공개된 예고편에서는 평소 클라이밍이 취미라던 지진희가 난데없이 클라이밍 레전드 선수들의 이력을 읊으며 유재석·유연석을 당황하게 한다. 이후에도 그가 멈출 기미 없이 클라이밍 개론까지 펼치자, 유재석은 “이 형 입에 모터 달았다”며 센스 넘치는 발언으로 상황을 종료시킨다. 이어진 장면에서 지진희는 직접 클라이밍 시범까지 선보이며 촬영에 열심히 임하는 모습이 공개된다.

한편, ‘틈만 나면,’은 ‘일상 속 당신의 틈을 찾아갑니다’라는 콘셉트로, 시청자들의 짧은 틈새 시간을 공략해 웃음과 행운을 선사하는 버라이어티 예능이다. 그간 조정석, 조여정, 현봉식, 윤계상 등 다양한 게스트들이 출연해 프로그램의 재미를 더했다.

일상밀착형 웃음으로 인기를 얻고 있는 ‘틈만 나면,’은 매주 화요일 밤 9시 SBS를 통해 방송된다.