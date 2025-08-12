'전 여친 폭행 의혹' 뮤지컬 배우 전호준 "법적 절차 밟고 있다. 성실히 살 것"

뮤지컬 배우 전호준. 전호준 인스타그램

14살 연하인 전 여자친구를 폭행한 혐의로 논란에 휩싸였던 뮤지컬 배우 전호준이 근황을 전했다.

전호준은 지난 11일 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 "공인이라는 생각조차 해본 적 없던 저에게 큰 사건이 닥쳤고, 이후 지금까지 인스타그램을 멈췄습니다"라며 "현재 그 사건은 법적 절차를 밟고 있고, 잘못한 부분이 있다면 분명히 책임지겠습니다. 하지만 저 역시 제 삶을 살아가야 하기에, 조심스럽게 다시 이곳에 돌아옵니다"라고 전했다.

마지막으로 그는 "믿고 응원 해주신 분들께 다시 한 번 감사를 드립니다. 열심히 성실하게 살아보겠습니다"라고 덧붙였다.

전호준은 지난 5월 전 연인 A씨가 "전호준과 교제중 폭행을 당했다"는 폭로성 글로 진실공방을 벌이며 논란이 된 바 있다.

당시 전 연인 A씨는 전호준에게 이별을 통보하고자 집에 찾아갔다가 목을 졸리고 머리채가 잡혀 내동댕이 쳐지는 등의 폭행을 당해 전치 3주를 받았다고 밝혔다.

또 전호준이 자신에게 성병 헤르페스를 옮겼고, 결혼을 빙자해 1000만 원 가량의 물품을 갈취했다고 주장했다.

뮤지컬배우 전호준이 지난 5월 전 연인 A씨의 무단침입을 막다가 자신도 폭행 당했다며 게시한 사진. 전호준 인스타그램

이에 전호준은 사회관계망서비스(SNS)에 당시 서로 폭행을 가하는 것으로 추정되는 음성 파일을 게시했고, 'A씨가 집에 무단침입하려는 것을 막으려다 몸싸움이 벌어졌던 것 뿐'이라고 해명했다.

그는 정당방위였고 자신도 폭행을 당했다며 "2025.05.24 새벽 5시경 경찰이 현장 확인 후 촬영한 증거 사진입니다"라는 글과 함께 머리에서 피가 흐르고 눈가가 피투성이가 된 자신의 사진을 게시했다.

그러자 A씨는 전호준의 양다리 의혹까지 추가 폭로하면서 법률 대리인을 선임해 법적 대응에 나섰다.

한편, 전호준은 중앙대학교 무용학과를 졸업하고 2007년 뮤지컬 '노트르담 파리'로 데뷔한 뮤지컬 배우다.

그는 '위키드' '맘마미아'와 같은 인기 작품에서 활약했으며 지난 1월까지 뮤지컬 킹키부츠 대구 공연에 참여했다.

하지만 해당 사건으로 전호준은 출연을 앞두고 있던 연극 '더 투나잇 쇼'를 비롯한 여러 작품에서 자진 하차했다.