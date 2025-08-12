이제 비오는 밤에도 차선이…‘태양광 LED 도로표지병’ 주요 간선도로 확대 설치

태양광 LED 도로표지병. 사진=서울시 제공

서울시가 낮 동안 태양광으로 충전해 밤이나 비 오는 날 스스로 빛을 내는 ‘태양광 LED 도로표지병’이 주요 간선도로 차선에 확대 설치한다고 12일 밝혔다.

이날 시에 따르면태양광 LED 도로표지병은물에 잠겨도 빛이 투과돼 차선이 또렷하게 드러나고 눈부심 없이 선명한 LED 빛이 운전자의 시선을 안정적으로 유도한다.

전력 공급이나 복잡한 배선 없이도 작동해 유지관리 효율이 높고, 친환경적인 점도 장점이다.

특히 이번에 설치되는 표지병은 도로와 높이가 같은 매립형 구조라 차량 주행에 방해가 되지 않는다고 전해졌다.

시는 표지병이 주행차선에는 점을 찍듯 일정 간격으로 배치해 운전자의 시선을 자연스럽게 유도할 것으로 기대를 모으고 있다.

서울시는 올해 주요 간선도로 주행차선 약 160㎞ 구간에 총 8만 5000개의 태양광 LED 도로표지병을 설치할 계획이다.

현재 올림픽대로와 성산로 등 주요 노선에 약 4만 5000개를 설치했으며, 효과를 분석해 확대 적용 여부를 결정할 방침이다.

시는 비 오는 날 차선 인지가 중요한 중앙선, 주행차선, 버스전용차선, 자전거전용차선, 횡단보도 구간을 우선 대상으로 하고 왕복 6차로 이상 대규모 교차로나 사고 위험이 높은 구간에 먼저 설치를 마쳤다.

한병용 서울시 재난안전실장은 “태양광 LED 도로표지병은 차선 시인성을 획기적으로 개선해 빗길이나 어두운 밤에도 안전한 주행이 가능하게 할 것”이라며 “앞으로도 시범사업과 성능 모니터링을 통해 효과가 입증된 기술은 적극 확대해 나가겠다”고 말했다.