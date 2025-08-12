한샘, 2분기 매출 4594억원에 영업이익 23억원…9분기 연속 흑자

한샘 제공

종합 홈 인테리어 기업 한샘은 연결 기준 올해 2분기 매출은 4594억원에 영업이익은 23억원을 기록했다고 12일 밝혔다. 건설 경기 침체 장기화와 수요 감소에 따른 인테리어·가구 시장 위축에 따른 영향으로 보인다.

한샘은 2023년 2분기 이후 9개 분기 연속 흑자를 기록하며 안정적인 경영 기조를 유지 중이라고 설명했다. 본원 경쟁력 확보를 위해 B2C(기업과 소비자 간 거래) 중심으로 집중한 리모델링 사업과 프리미엄 가구, 온라인 판매 채널 등의 분야에서 경쟁력을 강화하며 긍정적인 성과를 보였다고 분석했다.

리모델링 사업 부문인 리하우스는 지난해보다 성장세를 보였다. 프리미엄 키친 브랜드 ‘키친바흐’ 신제품을 4년 만에 출시하고 리브랜딩(새당장)하면서 프리미엄 타깃 공략에 나섰고, 이달 초에는 유로키친 시리즈 2종을 출시했다. 홈퍼니싱 사업 부문은 온라인 유통 채널 최적화 전략이 성과를 냈다고 회사는 분석했다.

한샘 관계자는 “건설 경기 장기 부진과 소비 위축이라는 어려운 시장 환경 속에서도 본원 경쟁력 강화를 위해 투자를 지속하며 중장기 성장을 위한 발판을 마련했다”며 “하반기에도 홈 인테리어 업계 내 점유율 확대를 위한 투자 전략 실행과 효율 경영 기조를 유지하며 견고한 성장을 이어가겠다”고 말했다.