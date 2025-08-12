[재미로 보는 오늘의 운세] 8월 13일 (수요일)

쥐

96년생 업무에 차질이 우려되니 한번 더 확인하라.

84년생 마찰이 예상되니 자신의 의견을 굽혀라.

72년생 불신의 벽이 높아지면 감당하기 힘들다.

60년생 윗사람과 아랫사람을 한번쯤 생각하라.

48년생 이미 결정된 사항이라면 깨끗이 승복하라.

36년생 보기 좋은 떡이 먹기도 좋다.

소

97년생 자기소신대로 밀어붙이면 목적을 달성한다.

85년생 떳떳하지 못한 길은 애써 피해가도록 하라.

73년생 누군가를 기쁘게 해주려고 애쓸 필요는 없다.

61년생 생활하다보면 의외의 상황을 접한다.

49년생 수수한 모습을 지향하는 것도 보기에 좋다.

37년생 갈등이 골이 자존심과 관계가 있다면 마음을 열어라.

범

98년생 일거양득이란 말이 무색할 정도.

86년생 과소비는 노력을 무가치한 것으로 만든다.

74년생 여성은 바라는 것을 얻고 남성은 실수를 범한다.

62년생 부산하게 움직여도 얻는 것는 별로 없다.

50년생 상대를 헤아리지 못한 만큼 상대도 마찬가지.

38년생 대립이 극을 달리면 더 위험하고 손해보기 쉽다.

토끼

99년생 추풍령을 넘어갈 때는 구비마다 쉬어가라.

87년생 낮은 자세로 움직이면 속도감이 떨어진다.

75년생 손바닥의 물건도 소유하지 못하니 보람이 없다.

63년생 설치지 말고 맡은 일에 충실해야 손실이 없다.

51년생 강직한 모습도 좋지만 일관성이 없으면 소용없다.

39년생 버릴 것은 버리고 취할 것은 취한다.

용

00년생 기회가 올 때까지 좀 더 기다릴 것

88년생 생소해도 자신감만 있으면 괜찮다.

76년생 판단이 옳다는 증거가 필요하다.

64년생 쉽게 불만을 토로하지 말고 참을 줄도 알아라.

52년생 후미진 곳에 가지 않게 조심하라.

40년생 바쁘게 다녀봐도 별다른 성과는 없다.

28년생 금전관계에 신중한 대처가 필요하다.

뱀

01년생 여러 의견을 수렴해서 결정할 것

89년생 현재 일에 충실하고 다른 것에 관심마라.

77년생 감정은 기복이 있으니 유연하게 대처해라.

65년생 입장을 밝히는 것이 지나치면 곤란하다.

53년생 좋을 때도 있고 나쁠 때도 있는 것이 세상의 이치.

41년생 날개를 크게 펼치고 비행하니 부러울 것이 없다.

29년생 금전문제는 집안에 우환을 일으킨다.

말

02년생 큰 승부를 걸 수 있는 호기다

90년생 주관이 확고하다면 실패할 수 없는 운이다.

78년생 목표를 세우고 공부하는 것은 발전의 일부분.

66년생 돌아올 때와 떠날 때를 구별 못하면 초라하다.

54년생 사람들이 반대하는 일에 매달리니 힘들다.

42년생 미진했던 일들이 풀리니 살 것 같다.

30년생 방심한 틈을 타서 흉한 기운이 엄습한다.

양

03년생 모처럼 기대하지 않았던 곳에서 좋은 소식 들릴 운

91년생 맡은 일에 충실하면 위치가 급상승한다.

79년생 예민한 반응은 손실을 초래하니 여유를 가져라.

67년생 결자해지를 잘 헤아리고 행동으로 옮겨라.

55년생 인재가 모여있다는 것은 성공의 지름길.

43년생 급할수록 돌아가라는 말을 실천하면 복이 된다.

31년생 근원을 알 수 없는 말은 부정확하다.

원숭이

04년생 윗사람의 조언을 참고하라

92년생 순조롭던 일도 과열되면 중단되기 쉽다.

80년생 남의 간섭이 잦아지지만 한 귀로 듣고 흘려라.

68년생 정보교환이 도움을 주어 사업으로 발전할 수 있다.

56년생 새로운 일을 도모하기 전에 기반을 구축하라.

44년생 사업자는 내실을 기하는 것이 좋다.

32년생 동지에게 자신의 고충을 털어놓자.

닭

05년생 고심한 일 더 이상 미루지 말고 발표하도록 할 것

93년생 자세에 따라 오늘의 운세가 달라질 수 있다.

81년생 여유가 없으면서 느긋하게 행동하지 마라.

69년생 긴장이 지나치면 문제를 어렵게 만든다.

57년생 가까이 가지도 않고 멀어지지도 않은 거리를 유지하라.

45년생 보기 좋은 떡이 먹기도 좋다.

33년생 자기 스타일대로 도전해 보는 것도 나쁘지 않다.

개

06년생 공들여온 결과물이 비로소 나타난다

94년생 사람들이 갈수록 늘어나니 운수대통이다.

82년생 자기 개성에 어울려야 보기에도 좋다.

70년생 무엇을 실행하고 요구할지 생각하고 움직이자.

58년생 배우자의 생각과 자기 생각이 배치될 수 있다.

46년생 미리 도착해서 기다리는 것이 상책이다.

34년생 사적인 일로 공적인 일에 지장주지 마라.

돼지

95년생 한 번 내비쳤던 의사를 절대 번복하지 마라.

83년생 절망적인 상황에서도 희망이 감추어져 있다.

71년생 이성보다는 감성에 매달리는 것이 효과적.

59년생 반목하는 일은 없애고 조화를 이루어라.

47년생 불난 집에 부채질하는 행동은 지양하라.

35년생 다 같이 기뻐하는 일이라면 더욱 좋다.