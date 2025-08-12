'10년 만에 품절♥' 호날두… '억' 소리나는 다이아 반지, 얼마길래?

세계적인 축구스타 크리스티아누 호날두가 모델 조지나 로드리게스와 공개 연애 약 10년 만에 ‘품절남’이 된다.

호날두가 로드리게스에게 선물한 약혼 반지. 로드리게스 SNS 캡처

호날두와 연인이자 약 10년째 사실혼 관계를 이어오던 로드리게스가 정식으로 부부가 된다. 12일(한국시간) 로드리게스는 자신의 SNS에 호날두로부터 청혼받은 사실을 전하며 “그래. 지금 이 순간도, 내 모든 생에서도”라는 청혼을 수락하는 멘트를 게재해 많은 환호와 축하를 받았다.

미국 ESPN 등 주요 외신들도 “호날두가 장기간 연애 끝 로드리게스와 약혼했다”고 보도했다.

함께 공개된 사진에는 로드리게스 손에 끼워진 큼지막한 다이아몬드 반지가 시선을 사로잡았다. 이는 호날두가 로드리게스에게 정식으로 청혼하며 선물한 반지로 추정된다. 외신과 인터뷰한 보석 전문가에 따르면 해당 반지는 “20캐럿의 타원형 다이아몬드로 약 200만달러(약 28억원)수준에 해당한다”고 분석했다. 또 다른 보석 전문가는 “30캐럿 이상으로 보이며, 최대 500만달러(약 70억원)에 이른다”고 예상했다.

호날두와 로드리게스. 호날두 SNS 캡처

해당 게시물은 5시간 만에 ‘좋아요’ 600만개를 돌파했고, 전 세계 많은 호날두 팬들이 댓글을 게시하며 두 사람의 결혼 소식에 대해 축하를 전하고 있다.

호날두는 2016년 스페인 레알 마드리드에서 선수로 뛰고 있을 시절, 명품 매장에서 일하던 로드리게스와 인연이 닿아 연인으로 발전했다. 호날두는 로드리게스와의 사이에서 2명의 자녀를 낳았고, 앞서 대리모 등을 통해 얻은 3명의 자녀까지 포함해 총 5명의 자녀를 함께 키워왔다.

호날두와 그의 자녀들. 호날두 SNS 캡처

한편, 국제축구연맹(FIFA) A매치 최다 출전(217경기)과 최다 득점(138골)의 대기록을 보유한 호날두는 스포르팅CP, 맨체스터 유나이티드, 레알 마드리드, 유벤투스 등 유럽 명문 구단을 거쳐 현재 사우디아라비아 알나스르 소속으로 현역으로 뛰고 있다. 그는 지난달 알나스르와의 계약을 2년 연장했다.