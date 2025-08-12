다저스 오타니 42호포… NL 홈런 공동 선두

미국프로야구 메이저리그(MLB) 로스앤젤레스(LA) 다저스 오타니 쇼헤이(오른쪽)가 12일 미국 캘리포니아주 애너하임 에인절스타디움에서 열린 LA 에인절스와 원정경기에서 솔로홈런을 터트린 뒤 타구를 바라보고 있다. 시즌 42호포를 가동한 오타니는 이날 홈런으로 10일 토론토 블루제이스전부터 3경기 연속 아치를 그리며 카일 슈와버(필라델피아 필리스)와 내셔널리그 홈런 공동 선두가 됐다. 다저스는 이날 4-7로 졌다.

<연합>