구윤철 “4대 과기원, 권역별 AI 거점 역할 해달라”

총장들 만나 AI 핵심 전문인력 등 주문

‘한국형 오펜하이머’ 양성 등 지원 약속

“대한민국이 인공지능(AI) 초혁신경제 시대를 선도하는 국가로 도약할 수 있도록 4대 과학기술원(과기원)에 대한 정책·재정적 지원을 아끼지 않겠다.”

구윤철 부총리 겸 기획재정부 장관이 12일 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 4대 과학기술원 총장 간담회에서 발언을 하고 있다. 뉴스1

구윤철 부총리 겸 기획재정부 장관은 12일 정부서울청사에서 한국과학기술원, 광주과학기술원, 울산과학기술원, 대구경북과학기술원 총장들을 만나 AI를 활용한 초혁신경제 전환을 위해 권역별 거점 역할을 해달라며 이같이 밝혔다.



구 부총리는 “추격형 경제에서 벗어나 선도형 경제로 전환하기 위해서는 초혁신경제 생태계를 구축하고 기업경쟁력을 높이는 경제대혁신에 전력을 다해야 한다”며 “4대 과기원이 권역별 거점으로서 핵심 역할을 해달라”고 말했다.



구체적으로 4대 과기원에 △지역 혁신생태계의 구심점 역할 △지역전략산업 맞춤형의 AI 고도화 △AI 기반 혁신 스타트업 발굴·육성 △AI 핵심 전문인력 양성 등을 주문했다.

구윤철 부총리 겸 기획재정부 장관 및 관계자들이 12일 정부서울청사에서 열린 4대 과학기술원 총장 간담회에서 기념촬영을 하고 있다. 왼쪽부터 윤인대 기재부 차관보, 박종래 울산과학기술원 총장, 임기철 광주과학기술원 총장, 구 부총리, 이광형 한국과학기술원 총장, 이건우 대구경북과학기술원 총장, 구혁채 과학기술정보통신부 차관, 신상훈 기재부 신성장추진단장.

이를 위한 정부의 적극적인 지원도 약속했다. 정부는 △대형 집단·융합 연구를 위한 4대 과기원 연계 기관전략개발단 사업 신규 추진 △AI·과학기술 국가대표 포닥(박사후연구원) 확대 △조기 박사학위 과정(11→6년)으로 ‘한국형 오펜하이머’ 양성 등을 지원해 4대 과기원 중심의 혁신생태계를 구축하겠다는 것이다.



조기 박사학위 과정은 과기원·영재학교 연계로 4대 과기원 입학부터 6년(학부 2년, 석·박사 통합 4년) 내 박사학위 취득이 가능한 방식이다.



구혁채 과학기술정보통신부 차관도 “우리나라를 대표하는 초혁신 연구 및 핵심 인재양성 기관으로 성장한 4대 과기원이 지역기업, 지역거점대학, 지자체 등과 더욱 긴밀히 협력해 나가도록 과기정통부도 함께 노력해가겠다”고 말했다.



이에 대해 4대 과기원 총장들은 “과기원이 지역혁신 생태계의 중심으로, 피지컬AI·에너지 등 국가 미래전략산업을 선도할 창의적 융합형 인재를 양성하고, 일반 국민의 AI 역량을 강화할 수 있도록 지원해 초혁신경제 구현에 기여하겠다”고 밝혔다.