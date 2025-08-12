함은정, "'우리 결혼했어요' 당시, 남편 이장우와 호흡 너무 좋았다" 고백

유튜브 '가장(멋진)류진'

그룹 티아라(T-ARA) 멤버 겸 배우 함은정이 MBC 예능 '우리 결혼했어요" 촬영 당시 이장우와의 관계에 대해 언급했다.

함은정은 지난 11일 유튜브 '가장(멋진)류진' 채널에서 '배우들이 직접 알려주는 드라마 출연료의 비밀'이라는 영상에 배우 박탐희와 함께 출연했다.

세 사람은 지난 2021년 3월 방영된 KBS1TV 드라마 '속아도 꿈결'에서 함께 출연하며 지금까지 친분을 이어왔다.

류진은 함은정에게 "(박탐희와)우리는 진짜 결혼한 기혼자라서 그 결혼 생활을 아는데 거기서 무슨 결혼 생활을 하겠다고"라며 "실제로 그렇게 진짜 막 그래?"라며 '우결' 촬영 비하인드에 대해 물었다.

그러자 함은정은 "그게 약간 신혼 초 느낌인 것 같다. 이게 약간 커플마다 분위기가 다를거다"라고 답했다.

박탐희는 "살짝 마음이 생긴대, 그런 사람들도 있대요. 왜냐면 그게 드러나지 않을 뿐이지 정말 썸타다 끝난 사람도 있지 않을까?"라고 물었다.

이에 함은정은 "근데 장우 오빠랑은 일부러 사적으로 안 만났다. 저는 일부러 차에서 내리지도 않았고 내릴 때도 따로 내렸다. 마이크 찰 때 만나면 너무 가상같아서 문 열고 들어왔을 때만 만났다"고 말했다.

이어 "저는 장우 오빠랑 그 호흡이 너무 좋았다. 만약에 끝나고 '어 수고했어' 이러면 전 진짜 화냈다. 밥도 먹은 적 없다"면서 "제작진이 만들어준 커리큘럼이 있는데 그게 훼손될까 봐"라고 고백했다.

"끝나고는 오히려 오빠를 편하게 봤다. 너무 속이는 것 같으면 그렇지 않나. 그리고 실제로 제작진이 남자친구, 여자친구가 있는지 체크하고 한다"고 하자, 류진은 "근데 다 솔직히 얘기하나?"라고 되물었고 함은정은 "저는 진짜 (남자친구가) 없을 때 촬영을 시작했다"고 밝혔다.

또 류진은 이장우와 배우 조혜원의 11월 결혼 소식을 언급하며 함은정에게 "너는 실제로 그러면 결혼 생각은?"이라고 물었고, 함은정은"있죠. 저 서른 여덟인데 마흔 안에 하는 게 목표다"라고 답했다.

함은정은 1996년 KBS 드라마 '어른들은 몰라요'에서 아역으로 데뷔했고 이후 SBS 드라마 '작은 아씨들' '토지', MBC 드라마 '궁', KBS2 '드림하이' 등 화제작에서 조연으로 출연하며 대중에 얼굴을 알렸다.

2009년에는 그룹 티아라(T-ARA)로 데뷔해 '너 때문에 미쳐' '뽀삐뽀삐(Bo Peep Bo Peep)', '롤리폴리(Roly-Poly)' 등 수많은 히트곡을 남긴 대표 2세대 걸그룹 멤버로 활약했다.

최근에는 KBS2 일일드라마 '여왕의 집'에서 주연 강재인 역을 맡고 있다.