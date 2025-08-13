빛·색 더 생생… 삼성 ‘마이크로 RGB TV’ 출시

세계 최초… 압도적 영상 화질 구현

115형 4490만원… 해외서도 출시

프리미엄 시장 초격차 기술 선도

삼성전자가 차세대 디스플레이 기술을 집약한 ‘마이크로 RGB TV’(사진)를 세계 최초로 출시했다. 115형의 출고가는 4490만원이다. 마이크로 RGB TV는 115형 대형 스크린에 마이크로 사이즈 RGB(빨강, 초록, 파랑) LED(발광다이오드)를 초미세 단위로 배열한 RGB 컬러 백라이트를 적용한 것이 특징이다. 이를 통해 빨강, 초록, 파랑 색상을 독립적으로 정밀 제어할 수 있다. 또 RGB LED 칩 크기를 100㎛(마이크로미터) 이하로 줄인 마이크로 RGB 기술을 적용해 정교하게 색상·밝기를 제어한다. 소자가 미세해진 만큼 깊은 검은색과 밝은 이미지를 섬세하게 표현할 수 있다.



마이크로 RGB TV는 국제전기통신연합이 제정한 색 정확도를 측정하는 지표인 BT2020 면적률 100%를 달성해 독보적인 화질 기술을 인정받았다.



삼성전자는 신제품에 인공지능(AI) 기술을 적용해 화질을 더 끌어올렸다. AI 기술 기반의 컬러 최적화 엔진인 ‘마이크로 RGB AI 엔진’을 넣어 AI가 영상 콘텐츠의 화질을 실시간으로 분석하고 색감을 조정한다. 저화질 영상은 고화질로 높여주고, 극도로 빠른 움직임을 보정해 영상 왜곡을 줄였다. AI가 장면을 인식해 풍부한 색감을 구현하는 ‘마이크로 RGB 컬러 부스터 프로’, 영상의 깊이감을 전달하는 ‘마이크로 RGB HDR+’ 기능도 탑재했다.



이 제품은 화면과 프레임이 매끄럽게 이어지는 일체형 ‘유니바디’ 구조에 메탈 소재 프레임으로 프리미엄 TV다운 세련된 외관을 구현했다. 삼성전자는 마이크로 RGB TV를 한국을 시작으로 미국 등 기타 지역에서 차례로 출시할 예정이다.



삼성전자 영상디스플레이사업부 손태용 부사장은 “마이크로 RGB TV는 디스플레이 기술의 본질인 빛과 색을 가장 정교하게 제어할 수 있는 제품”이라며 “초대형·초프리미엄 시장을 중심으로 삼성전자 TV의 기술 초격차 전략을 더욱 강화해 나가겠다”고 말했다.