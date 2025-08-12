[부고] 서연석씨 별세 외

▲서연석씨 별세, 조봉철씨(대원제약 영업부문 부사장) 장모상=12일 삼성서울병원 발인 14일 오전 6시45분 (02)3410-3151
▲황은순씨 별세, 최종만·종안·나리·정애·혜경씨 모친상, 영찬(아시아경제 사회부 기자)·예선·영인·윤서씨 조모상=11일 노원을지대학교병원 발인 13일 정오 (02)970-8444
▲김봉육씨(전 제주 도남초 교장) 별세, 정춘봉씨 남편상, 김성열(전 한국교육과정평가원장)·현숙·현·진이·정열씨 부친상, 신상희·권혁진·강정두씨 장인상=11일 부민장례식장 발인 14일 오전 6시30분 (064)742-5000
▲김영희씨 별세, 신용철(영국 요크대 경제학과 교수)·은철(ES 투어 대표)·용식씨(문화체육관광부 국민소통실 소통기반과장) 모친상, 권말희·김미혜씨 시모상, 신동윤·지원·체리·동유씨 조모상, 황창현씨 처조모상=12일 연세대학교 신촌장례식장 발인 14일 오전 8시 (02)2227-7500
