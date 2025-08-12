李 ‘면허 취소’ 언급 6일 만에… 포스코이앤씨 압수수색 [李정부 '산재와의 전쟁']

경찰 미얀마노동자 감전 사고 수사



하청업체·감리사 등서 자료 확보

누전 안전조치 시행 여부 살필 듯

2025년에만 사망사고 4건… “신속 수사”

경찰과 고용노동부가 외국인 노동자 감전사고가 발생한 포스코이앤씨를 압수수색했다. 사고 발생 8일 만이자 이재명 대통령의 건설면허 취소 검토 지시가 나온 지 6일 만이다.

산재 수사 속도전 경기남부경찰청과 고용노동부 안양지청 관계자들이 12일 인천 연수구 포스코이앤씨 본사 압수수색을 위해 건물 안으로 들어가고 있다. 포스코이앤씨가 시공한 현장에서는 올해 1월 경남 김해 아파트 신축현장 추락사고를 시작으로 4건의 사망사고가 발생했고, 최근 광명시 고속도로 건설현장에서는 미얀마 국적 30대 노동자가 감전된 뒤 아직 의식을 되찾지 못하고 있다. 인천=연합뉴스

경기남부경찰청과 고용부 안양지청은 12일 오전 포스코이앤씨의 인천 송도 본사와 하청업체인 LT삼보의 서울 강남 본사, 양사의 현장사무소, 감리사인 경동엔지니어링에 대한 압수수색 영장을 동시에 집행했다. 압수수색에는 수사관과 근로감독관 등 70여명이 투입됐다. 이들은 사고가 발생한 양수기의 시공 및 관리에 관한 서류와 전자정보, 현장 안전관리 계획서, 유해위험방지 계획서 등을 확보한 것으로 알려졌다.



이번 압수수색은 최근 발생한 감전사고와 관련한 사안이다. 미얀마 국적의 30대 노동자 A씨는 4일 오후 1시34분 광명시 유길동 광명~서울고속도로 연장공사 현장에서 지하 물웅덩이에 설치된 양수기 펌프를 점검하다 사고를 당했다. A씨는 현재까지 의식을 되찾지 못하고 있다.



포스코이앤씨 공사 현장에서 지난달 28일 천공기(지반을 뚫는 건설기계)에 끼어 사망하는 사고가 발생한 뒤 얼마 안 가 또다시 사고가 나자 이 대통령은 6일 건설면허 취소, 공공입찰금지 등 법률상 가능한 방안을 모두 찾아 보고하라고 지시했다. 김영훈 고용부 장관은 “국토부와 협업해서 방법을 검토해 보겠다”고 말했다.



고용부는 이번 압수수색 등을 통해 전기 누전 위험을 방지하기 위한 안전조치가 제대로 이뤄졌는지를 중심으로 살펴보고 있다. 또 확보된 증거자료를 바탕으로 사고 원인을 규명하고, 산업안전보건법 위반 여부 등을 확인할 방침이다.

지난 6일 송치영 포스코이앤씨 사장이 작업자가 중상을 입고 의식불명에 빠진 사고가 발생한 경기도 광명시 포스코이앤씨 고속도로 건설공사 현장에서 더불어민주당 을지로위원회 위원들의 질의에 답하고 있다. 연합뉴스

두 기관은 5일 현장 감식에서 수거한 양수기와 연결 전원선, 배전반의 시스템 등에 대한 국립과학수사연구원의 감정 결과까지 종합해 사고의 진상을 규명할 방침이다. 공사 현장 핵심 관계자들에 대한 소환조사에도 속도를 낼 것으로 보인다. 앞서 경찰은 업무상과실치상 혐의로 포스코이앤씨와 LT 삼보의 안전보건관리 책임자 1명씩을 형사 입건했다.



포스코이앤씨가 시공을 맡은 현장에서는 올해 1월 경남 김해 아파트 신축현장 추락사고, 4월 경기 광명 신안산선 건설현장 붕괴사고와 대구 주상복합 신축현장 추락사고, 지난달 경남 의령 함양울산고속도로 공사현장 끼임 사고까지 올해만 4차례 사망 사고가 발생했다. 이 중 신안산선 현장 붕괴사고로 4월에 경찰과 고용부로부터 한 차례 본사 압수수색을 당했다. 다른 사고에 대해서도 수사가 진행되고 있다.



고용부는 이날 포스코그룹 관련 본부·지방관서 간 긴급 합동 수사전략회의를 열었다. 포스코그룹에서 발생한 중대재해 대상으로 수사 쟁점사항을 공유하고 신속한 수사를 위한 전략을 수립한다는 계획이다. 동시에 향후 중대재해 발생 기업을 대상으로 압수수색 등 강제 수사를 적극 추진키로 했다.