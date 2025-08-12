트럼프 “金 무관세” 발언에… 금값 2.5% ‘뚝’

온스당 473만원… 시장 혼란 일단락

정책 공식발표 안돼 ‘불확실성’ 여전

세계 각국을 대상으로 ‘관세전쟁’에 나선 도널드 트럼프 미국 대통령이 수입 금(金)에는 관세를 물리지 않는다는 방침을 밝히면서 국제 선물시장에서 사상 최고치를 찍었던 금 가격이 급락했다.



11일(현지시간) 트럼프 대통령은 사회관계망서비스(SNS) 트루스소셜에 성명을 올려 “금에는 관세를 부과하지 않을 것”이라고 밝혔다. 지난 8일 영국 파이낸셜타임스가 미국 세관국경보호국(CBP)이 1㎏ 금괴와 100온스(약 3.1㎏) 금괴가 관세 부과 대상에 포함된다는 유권해석을 지난달 31일 내렸다고 보도하면서 전 세계 금 시장이 들썩였다.

사진=AFP연합뉴스

‘금 무관세’ 발표는 글로벌 안전자산인 금 가격이 요동치는 등 거듭되는 시장 혼란을 수습하기 위한 조치로 풀이된다. ‘금 관세’ 보도 후 국제 선물시장에서 금 가격이 급등하며 사상 최고치(12월 선물가 온스당 3534.1달러)를 경신했다. 당시 백악관은 “금과 기타 특수품 관세 부과에 관한 잘못된 정보를 바로잡기 위해 곧 행정명령을 발효할 예정”이라고 해명에 나서기도 했다.



트럼프 대통령의 공식 발표 후 금값은 급락했다. 이날 뉴욕상업거래소에서 금 선물 종가는 온스당 3404.7달러(약 473만원)로 전 거래일 대비 2.5% 하락했다. 전 세계 금 정제의 약 70%를 담당하는 스위스도 한시름 덜게 됐다. 미국은 스위스산 골드바의 주요 수입국이다.



금 시장 혼란은 일단락됐지만 공식적인 정책 변경이 발표되지 않은 만큼 불확실성도 남아 있다. 특히 올해 금 가격은 세계 경제 불안정 속 ‘안전자산’으로 각광받아 사상 최고 수준을 기록하고 있다. 블룸버그통신은 “금은 단순한 상품이 아니라 정치·금융 불안의 바로미터”라며 “향후 정책 변화에 따라 가격 변동성이 커질 수 있다”고 전했다.