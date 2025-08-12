여순사건실무위원회, 희생자·유족 신고 295건 심의·의결…중앙위에 심사 요청

여수·순천 10·19사건 진상규명 및 희생자 명예회복 실무위원회는 제14차 실무위원회를 통해 희생자·유족 신고 295건(984명)의 심의를 의결했다고 12일 밝혔다.

실무위원회는 여순사건 희생자·유족 신고 7465건 중 5836건의 심의를 마쳐 전체 신고 건수 대비 78%를 처리했다.

여수·순천 10·19사건 진상규명 제14차 실무위원회. 전남도 제공

이번에 심의한 295건은 여수·순천 10·19사건 진상규명 및 희생자 명예회복 위원회(위원장 국무총리·중앙위원회)에 희생자 및 유족 심사·결정을 요청할 예정이다.

실무위원회는 여순사건 희생자·유족의 고령, 제주 4·3사건과의 형평성 등을 감안해 신속한 진상규명과 명예회복을 위해 올해 말까지 기존 신고 건수는 100% 처리를 목표로 추진 중이다. 특별법 개정에 의한 추가 신고 건수도 조속히 심의·의결할 방침이다.

또 희생자 진료기관 지정병원 운영 기간 연장, 위령사업 기념 거점 조성, 제77주기 여순사건 합동추념식, 제2회 평화문학상 개최 등 여순사건 관련 주요 사업도 차질 없이 준비하기로 뜻을 모았다.

전남도 여순사건지원단은 희생자·유족 신속 심사를 위한 조사 인력 확충, 심사 기준 명문화 등 심사 절차의 효율적 방안을 마련하기 위해 중앙위원회와도 협의할 계획이다.

명창환 전남도 행정부지사는 “여순사건 진상규명과 희생자·유족의 아픔 치유, 온전한 명예회복을 위해 하루빨리 심의를 완료하도록 모든 행정 역량을 집중하겠다”며 “희생자·유족 신고 접수기한이 오는 31일인 만큼 아직 신고하지 못한 유족께서는 반드시 기간 내 신고하길 바란다”고 당부했다.