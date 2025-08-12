국힘 전대 부산연설회서도 ‘배신자 피켓’

출마 후보들 공정경쟁 서약서 낭독 무색

당원들은 ‘친길·반길’로 갈려 욕설·야유

윤희숙 “尹 어게인 저지” 여연원장 사임

국민의힘 전당대회 두 번째 합동연설회가 12일 부산에서 열렸으나 ‘친길(친전한길) 논란’이 이어졌다. 첫 연설회에서 소란을 일으킨 극우 성향 인사 전한길씨의 출입을 제한했지만, 윤석열 전 대통령 탄핵 문제를 둘러싼 공방과 일부 당원들의 비방·야유는 더 거세졌다.

국민의힘 제6차 전당대회 부산·울산·경남 합동연설회가 열린 12일 부산 해운대구 벡스코 오디토리움에서 조경태(왼쪽부터), 장동혁, 안철수, 김문수 국민의힘 당 대표 후보가 무대에 올라 공정경쟁 준수 서약을 하고 있다. 뉴시스

국민의힘 송언석 비상대책위원장 겸 원내대표는 12일 오후 부산 해운대구 벡스코에서 열린 부산·울산·경남권 합동연설회 인사말로 “자신이 지지하지 않는 후보라고 원색적으로 비난하거나 욕하는 행위는 전당대회의 모습에 맞지 않다”며 “당내 갈등과 분열을 조장하는 행위가 있어서도 안 된다”고 강조했다. 송 비대위원장의 발언은 지난 8일 대구·경북 합동연설회 당시 일부 후보를 향해 야유를 유도하며 소란을 일으킨 전씨를 겨냥한 것으로 풀이된다. 당 지도부는 이날 전씨에 대해 행사장 출입금지 조치를 내렸다. 당대표와 최고위원 후보 전원은 연설 전 공정경쟁 준수 서약서를 낭독하기도 했다. 이 같은 조치가 무색하게 이날 연설회에서도 윤석열 전 대통령 탄핵과 전씨에 대한 입장을 놓고 후보와 후보, 후보와 당원들 사이에서 날선 말들이 오갔다.



안철수 당대표 후보는 “지금 국민의힘에서 목소리를 키우고 있는 사람들을 보라. 계엄에 찬성하고, ‘윤 어게인’을 신봉하는, 한 줌의 극단 세력에 빌붙어 구차하게 표를 구걸하고 있다”고 강조했다. 안 후보는 전씨에 대해 “국민의힘 지도부를 모욕하고 전당대회 후보자들을 멸시하고 당원에게 치욕을 줬다”고 비판했다. 반면 장동혁 당대표 후보는 “더불어민주당을 해산시키고 민주당을 앞세워 헌정 질서를 파괴하는 이재명을 탄핵해야 한다”며 화살을 정부·여당으로 돌렸다.

12일 부산 해운대구 벡스코 오디토리움에서 열린 국민의힘 제6차 전당대회 부산·울산·경남 합동연설회에서 당대표와 최고위원 후보자들이 선서하고 있다. 부산=뉴스1

친한계로 분류되는 김근식 최고위원 후보와 최우성 청년최고위원 후보가 연설 도중 윤 전 대통령과 전씨를 각각 비판하자, 객석에서는 욕설과 야유가 쏟아졌다. 자리에서 일어서 후보들을 향해 “내려오라”, “그만해라”고 소리치는 당원들도 있었다. 일부는 ‘배신자’라고 쓰인 피켓을 들어올렸다가 현장 스태프의 제지를 받고 내리기도 했다.



한편 이날 당 혁신위원장과 여의도연구원장을 맡고 있는 윤희숙 위원장은 페이스북을 통해 “‘경선중립원칙’을 준수해야 하는 여연 원장직을 내려놓겠다”며 “윤 어게인’ 세력으로부터 당을 지켜내기 위해 혁신 후보들을 응원하고 지지한다”고 밝혔다. 당 차원에서 전씨를 업무방해 혐의 등으로 고발할 계획은 없는 것으로 알려졌다.