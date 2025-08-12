“주식거래 시간 연장이 대세”… 한국거래소 ‘8to8’ 머잖았다

넥스트레이드 점유율 확대 속

‘코스피 5000’ 달성을 목표로 각종 제도 개선이 진행되는 가운데, 한국거래소가 주식 거래시간을 오전 8시부터 오후 8시까지 확대하는 방안을 추진하면서 증권가와 투자자들의 관심이 쏠리고 있다. 이미 프리·애프터마켓을 중심으로 급성장 중인 대체거래소에 이어 한국거래소까지 거래시간을 늘리면 2700여개 상장 종목을 출·퇴근길에도 자유롭게 거래할 수 있게 될 전망이다.



12일 금융투자업계에 따르면 한국거래소는 최근 증권업계를 대상으로 거래시간 연장에 관한 의견을 수렴하고 있다.

한국거래소가 검토 중인 연장 방안은 세 가지로 △정규장 개장을 현행보다 1시간 앞당기는 안(오전 8시 개장) △오전 8시 프리마켓 30분 후 정규장 전까지 시가 단일가 거래하는 안 △프리마켓 후 호가를 정규장으로 넘기지 않고 삭제하는 안이다. 세 가지 방안 모두 정규장 이후에는 오후 8시까지 애프터마켓을 운영하는 방식이다.



한국거래소가 거래시간 연장에 나선 배경에는 지난 3월 출범한 대체거래소 넥스트레이드의 영향이 크다. 현재 넥스트레이드에서 거래 가능한 종목은 전체 상장 주식의 약 30%에 불과하지만 지난달 점유율이 30%를 넘어서는 등 빠른 속도로 시장에 안착했다. 특히 오전 8시부터 오후 8시까지 12시간 거래가 가능한 점이 급성장의 핵심 요인으로 꼽히면서 한국거래소 역시 거래시간을 늘려야 한다는 목소리가 높아지고 있다.



아울러 글로벌 증시가 24시간 체제를 도입하며 거래시간을 확대하는 흐름도 영향을 미치고 있다. 미국 뉴욕증권거래소(NYSE)와 나스닥이 24시간 거래를 추진 중이며, 영국·스위스·인도네시아 등도 자국 시장 이탈을 막기 위해 거래시간 확대를 검토 중이다. 미국을 중심으로 국경 없는 투자가 활발해지고 있으며, 24시간 운영되는 가상자산거래소로 투자자들이 상시 거래 환경에 익숙해지고 있기 때문이다.



증권업계에서도 거래시간 연장의 필요성에 대해서는 공감하는 분위기다. 한국거래소의 의견수렴 과정에서 대부분의 증권사는 오전 8시 개장안을 택한 것으로 전해졌다. 다만, 전국사무금융서비스노동조합은 성명을 통해 “거래소가 2700여개 종목 전체를 대상으로 새로운 시장을 운영하게 된다면 이는 증권사 직원, 상장기업 공시 담당자 등 자본시장 종사 노동자들에게 과도한 노동을 강요하게 될 것”이라며 증권 거래시간 연장에 반대한다는 입장을 밝혔다. 거래소는 증권업계 설문 결과와 개별 면담을 거쳐 내부안을 마련한 뒤 금융당국과 협의할 방침이다.