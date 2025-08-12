영천 화장품원료공장 폭발 피해 1000억원 훌쩍 넘어, 34개 업체 피해접수

근로자 1명 숨지고 3명 중경상

지난 3일 경북 영천시 채신공단에서 발생한 화장품 원료 제조공장 폭발 사고에 따른 일대 기업 피해 규모가 1000억이 넘는 것으로 잠정 집계됐다.

12일 경북 영천시와 경북도소방본부 등에 따르면 이번 사고로 첨단부품소재산업지구 내 채신공단과 본촌논공단지 등 2개 산업단지에서 총 34개 기업이 피해를 본 것으로 확인됐다.

3일 경북 영천시 금호읍 구암리 채신공단 내 화장품 원료 제조공장이 화재 피해로 잿더미가 된 모습. 연합뉴스

영천시는 이날 기준 피해액을 1019억4000만원으로 집계했으며, 정확한 피해 규모 산정을 위해 관련 협의체를 구성해 직접 현장을 확인하기로 했다.

일대 편의점과 식당 등 소상공업체 피해는 해당 집계에 포함되지 않았다.

영천시는 기한을 두지 않고 피해를 접수하기로 해 최종 피해액 확정에는 시간이 더 소요될 전망이다.

또 피해 기업에 재료비와 인건비 등 운전자금을 지원하고, 중소벤처기업부에 '중소기업 특별지원지역' 지정 신청을 추진할 방침이다.

한편 소방청은 이번 사고와 관련해 원인을 규명하고 재발 방지 대책 등을 마련하기 위해 위험물 사고조사 위원회를 운영하고 있다.

폭발 사고는 지난 3일 경북 영천시 금호읍 구암리 채신공단 내 화장품 원료공장에서 발생했다.

이 사고로 근로자 1명이 숨지고 3명이 중경상을 입었다.