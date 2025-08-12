제주에 AI 인재 양성 허브… ‘EST×AWS AI 혁신협력센터’ 개소

아마존웹서비스-이스트소프트 주도…민·관·학 협력 AI 생태계 구축

실무 중심 AI 교육·인턴십 기회 제공

제주에 인공지능(AI) 인재 양성 허브가 구축됐다.

제주도는 12일 제주 첨단과학기술단지에 글로벌 클라우드와 국내 AI 기술이 결합한 혁신 거점인 ‘EST×AWS AI 혁신협력센터’가 문을 열었다고 밝혔다.

12일 제주 첨단과학기술단지에 글로벌 클라우드와 국내 AI 기술이 결합한 혁신 거점인 ‘EST×AWS AI 혁신협력센터’ 개소식이 열린 가운데 참석자들이 기념촬영하고 있다. 제주도 제공

제주도는 이를 기반으로 청년 중심의 디지털 인재를 체계적으로 육성하고 지역 기업의 기술 경쟁력을 높여 나갈 계획이다.

AI 혁신협력센터는 아마존웹서비스(AWS)와 ㈜이스트소프트가 주관하고 지역 교육기관이 참여하는 민·관·학 협력 인재양성 플랫폼으로, 제주형 디지털 대전환 전략의 핵심 거점 역할을 수행하게 된다.

아마존웹서비스는 클라우드 기반의 글로벌기업으로 대기업과 공공기관, 스타트업 등과 협업하며 기업간거래(B2B) 클라우드 시장을 선도하고 있다.

㈜이스트소프트는 인공지능과 보안소프트웨어(알툴즈, 알약) 등 다양한 정보기술(IT) 서비스를 제공하는 소프트웨어 기업이다. 제주시 영평동 제1첨단과학기술단지 내에 제주캠퍼스를 보유하고 있다. 145억원 규모의 투자를 통해 정보기술 기반시설을 확충해왔다.

센터는 청년 구직자를 대상으로 한 전문 인공지능 교육 프로그램을 운영한다.

교육은 비대면 실시간 이론 학습과 오프라인 프로젝트 실습을 병행한다. 기업 현장의 기술 인력 수요를 반영해 설계했다.

교육을 마친 뒤에는 우수 수료생에게 제주 지역 기업 인턴십 기회가 제공돼 교육–현장–고용으로 이어지는 선순환 구조가 마련된다.

센터 운영에서 이스트소프트는 교육 과정을 설계·운영하고 자체 개발한 가상 인물(인공지능 버추얼 휴먼) 기술을 활용한 실습을 지원한다. 또한 제주캠퍼스의 공간과 설비를 제공해 교육 환경을 뒷받침한다.

아마존웹서비스 코리아는 국제 공인 자격과정을 운영하며 인공지능과 클라우드 기술 동향과 전문 지식을 공유한다. 이와 함께 데이터 기반 시스템 구축에 대한 자문과 인공지능 교육에 필요한 클라우드 서비스도 지원한다. 지역 교육기관은 교육 과정 참여를 지원하고 지역 인재 발굴에 나선다.

제주도는 이번 센터 개소를 통해 지역 디지털 인재 육성과 산업 생태계 혁신을 동시에 추진할 계획이다.

특히 아마존웹서비스의 글로벌 기술 역량과 제주의 친환경 에너지·첨단과학기술 인프라를 결합해 지속가능한 인공지능 산업 모델을 구축한다는 방침이다.

개소식에는 오영훈 제주도지사를 비롯해 정상원 이스트소프트 대표이사, 윤정원 아마존웹서비스 코리아 공공부문 대표 등이 참석했다.

오영훈 지사는 “AWS AI 혁신협력센터 개소는 제주가 글로벌 기업과 함께 AI 혁신을 주도하며 디지털 대전환을 선도하는 전환점”이라며 “미래 세대가 제주에서 세계적인 AI 전문가로 성장하고 제주가 세계 AI 혁신의 중심지가 되도록 지원하겠다”고 말했다.