반려동물 의료 전문 커머스 ‘마이펫플러스’ 누적 회원 15만명·앱다운 35만건 돌파

반려동물 의료 전문 커머스 마이펫플러스(MYPETPLUS)가 누적 회원 수 15만 명, 앱 다운로드 35만 건을 돌파했다고 12일 밝혔다.

마이펫플러스는 이동용 대표 취임 이후 선보인 ‘수의사 상담코너가 폭발적인 이용자 증가를 견인했다고 설명했다.

수의사 상담코너는 반려동물을 키우는 보호자들이 의료적인 궁금증이나 건강 문제를 현직 수의사에게 직접 상담받을 수 있는 서비스다.

초보 반려인부터 다년차 보호자까지 폭넓게 이용 중이다.

최근에는 질병 초기 대응, 사료·영양제 추천, 생활 습관 관리 등 상담 범위를 확대해 플랫폼의 전문성을 한층 강화했다.

이동용 대표는 “누적 회원 15만 명과 앱 다운로드 35만 건 달성은 고객들의 신뢰와 사랑 덕분”이라며 “반려동물과 보호자가 더 건강하고 행복하게 생활할 수 있도록, 전문성과 신뢰를 기반으로 한 서비스를 지속 확대하겠다”고 밝혔다.

한편 마이펫플러스는 올해 하반기 △수의사 상담코너 고도화 △지역 동물병원 연계 서비스 확대 등을 통해 플랫폼 경쟁력을 더욱 강화할 계획이다.