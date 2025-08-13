“아들! 서울 폭우 쏟아지는데 운전 조심해” [친절한 날씨]

수요일인 13일은 장맛비 같은 장대비가 수도권을 중심으로 퍼부을 전망이다. 장마는 이미 끝났으나, 때 아닌 북극 찬 공기의 남하로 장마 때 나타나는 정체전선이 만들어진 것이다.

13일은 장대비가 수도권을 중심으로 퍼부을 전망이다. 연합뉴스

기상청에 따르면, 북태평양고기압이 세력을 확장하면서 13일 서울을 비롯한 중부 지방을 중심으로 많은 비가 내리겠다. 시간당 30~50㎜의 강한 비가 내릴 것으로 보인다.

정체전선이 남북으로 폭이 매우 좁은 띠 형태로 발달한 탓에 같은 수도권 내라도 지역에 따라 강수량 편차가 3~4배 정도로 클 수 있다.

13~14일 이틀간 경기 북부 지역에 150㎜ 이상의 많은 비가 집중될 것이라고 내다봤다.

이 밖에 △서울·경기 남부 50~120㎜ △충남 북부·강원 내륙 산지 100㎜ 이상 △전남 남해안·경남 남해안 60㎜ 이상의 비가 예보됐다.

기온은 평년(최저기온 21~24도, 최고기온 28~32도)과 비슷한 수준에 형성되겠다. 아침 최저기온은 22~26도, 낮 최고기온은 27~33도를 오르내리겠다.

지난 6일 서울 종로구 광화문 인근 거리에서 시민들이 우산을 붙잡은채 걸어가는 모습. 뉴시스

주요 지역 최저기온은 ▲서울 25도 ▲인천 24도 ▲수원 24도 ▲춘천 23도 ▲강릉 24도 ▲청주 25도 ▲대전 24도 ▲전주 25도 ▲광주 25도 ▲대구 24도 ▲부산 26도 ▲제주 27도다.

최고기온은 ▲서울 28도 ▲인천 28도 ▲수원 29도 ▲춘천 27도 ▲강릉 29도 ▲청주 31도 ▲대전 31도 ▲전주 33도 ▲광주 32도 ▲대구 33도 ▲부산 31도 ▲제주 33도다.

미세먼지 농도는 원활한 대기 확산과 강수의 영향으로 전국이 '좋음' 수준을 보이겠다.

바다 물결은 동해·남해 앞바다에서 0.5∼1.5ｍ, 서해 앞바다에서 0.5∼2.5ｍ로 일겠다.

안쪽 먼바다(해안선에서 약 200㎞ 내 먼바다) 파고는 동해·남해 0.5∼2.0ｍ, 서해 1.5∼3.5ｍ로 예측된다.