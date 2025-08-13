상견례 장소두고 기싸움, 결국 간다는 엄마

상견례 장소를 두고 벌어진 모녀 갈등이 전해졌다. 전문가는 양가 합의의 중요성을 강조했다
최근 방송된 JTBC '사건반장'에 따르면 결혼을 앞둔 30대 예비 신부 A씨는 충남 예산 출신 남자친구와 결혼 준비 중이었다.
두 사람 모두 서울에서 직장생활을 하고 있어 예식장도 서울로 정했다. 가게 예약까지 마친 상황에서 상견례 문제가 터졌다.
A씨 어머니는 "원래 상견례는 여자 쪽 지역에서 하는 것"이라며 서울에서 열자고 목소리를 높였다.
반면 A씨는 "결혼식도 서울에서 하는데 상견례는 남자친구 본가인 예산에서 하든가 중간 정도 지역에서 해야 한다"고 생각한다고 밝혔다.
A씨가 물러서지 않자 어머니는 "그럼 상견례 안 간다"며 역정까지 냈다.
A씨는 "예비 시댁에 서울에서 하겠다고 말씀드려 놓고 한 달 만에 상견례까지 서울에서 하자고 하기가 너무 어렵다"며 당황스러움을 토로했다.
그러면서 "남자친구 쪽으로 가는 게 맞다고 생각한다"면서도 "이런 다툼이 생길 줄 정말 몰랐다"고 하소연다.
이에 대해 손수호 변호사는 "양가의 합의가 굉장히 중요하다"며 "어머니가 기싸움하려는 것 같다"고 분석했다.
이어 "결혼 생활을 하다 보면 양가가 약간은 첨예하게 붙을 일들이 많다"며 "잘 관리하지 못하면 진짜 가족끼리 싸운다. 지금 잘하셔야 한다"고 조언했다.