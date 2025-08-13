60대 일자리는 늘어나는데 20대 청년층은 감소세 왜?

7월 취업자 17만1000명 증가

게티이미지뱅크

7월 취업자가 17만1000명 늘며 2개월 연속 10만명대 증가폭을 이어갔다.

다만 제조업과 건설업 고용 부진, 청년층 일자리 부족은 여전히 해소되지 않았다.

13일 통계청이 발표한 '7월 고용동향'에 따르면 지난달 취업자는 2902만9000명으로 1년 전보다 17만1000명 증가했다.

취업자 증가폭은 지난 3월 19만3000명을 기록한 뒤 4월 19만4000명, 5월 24만5000명, 6월 18만3000명 등 20만명 안팎에 머물고있다.

산업별로는 제조업 취업자가 7만8000명 줄며 13개월째 감소했고 건설업도 9만2000명 감소해 1년3개월째 감소세가 이어졌다. 다만 두 업종 모두 전월 대비 감소 폭은 줄었다.

보건업·사회복지서비스업은 26만3000명, 전문·과학 및 기술서비스업은 9만1000명 늘며 증가세를 보였다. 연령별로는 60세 이상에서 34만2000명, 30대에서 9만3000명 증가했으나 20대는 감소세가 이어졌다.

전체 고용률은 63.4%로 전년 동월 대비 0.1%p 상승하며 7월 기준 역대 최고치를 기록했다. 그러나 청년층(15∼29세) 고용률은 0.7%p 하락한 45.8%였다.

한편 실업자는 72만6000명으로 1만1000명 줄었다. 실업률은 2.4%를 기록했다.