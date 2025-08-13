이마트, 전 품목 5000원 이하 ‘오케이 프라이스’ 론칭…초저가·소용량 전략

이마트가 전 품목을 5000원 이하로 구성한 새로운 자체 브랜드(PL) ‘오케이 프라이스(5K PRICE)’를 공식 론칭한다고 13일 밝혔다.

이마트 제공

이번 PL은 지난해 7월 이마트와 에브리데이의 합병 이후 처음 선보이는 통합 브랜드로, 전국 이마트 및 에브리데이 370여 개 매장에서 동시 출시된다. 온라인몰 SSG닷컴의 쓱배송은 물론, 양 사의 2780여 개 점포를 기반으로 한 퀵커머스 주문도 가능하다.

오케이 프라이스는 이마트가 10년 만에 새롭게 선보이는 PL 브랜드로, △초저가 △소용량·소단량을 핵심 전략으로 내세웠다.

모든 상품은 880원부터 4980원까지 전 제품 가격이 5000원 이하로 책정되었으며, 일반 브랜드 상품 대비 최대 70% 저렴한 가격을 구현했다. 이마트의 주력 판매 상품 대비 용량과 단량을 25~50% 축소해 1~2인 가구 등 소가구 트렌드에 최적화한 것이 특징이다.

이마트 관계자는 “기존 대용량 PL 브랜드인 ‘T-스탠다드(트레이더스 전용)’와 더불어 오케이 프라이스를 통해 소용량부터 대용량까지 상품 스펙트럼을 폭넓게 확장했다”고 설명했다.

14일 출시되는 1차 상품은 총 162종이다. 대표 상품으로는 카놀라유, 해바라기유, 포도씨유, 올리브유 등 식용유 4종이 있으며, 이는 대형마트 평균 용량 대비 절반 수준으로 기획됐다.

과자류는 980원, 1980원, 2980원 균일가 체계로 구성했다. 최근 소비 트렌드인 ‘헬시 플레저(Healthy Pleasure)’를 반영해 저당, 저칼로리, 고단백 제품군도 포함됐다. 하반기에는 상품 수를 250종 이상으로 확대할 계획이다.

이마트가 초저가 전략을 실현할 수 있었던 배경에는 통합 매입 체계와 글로벌 제조사 활용 전략이 있다. 이마트와 에브리데이 양 채널에서 PL 상품을 공동 판매하면서 매입량을 기존 대비 2배 이상 확대했고, 이를 통해 업계 최저 수준의 원가 경쟁력을 확보했다.

전체 상품의 약 25%는 해외 제조사와 협업해 품질은 높이고 가격은 낮췄다. ‘5K PRICE 휴대용 면도기 3중날 10입’은 글로벌 유통 업체의 OEM 제조사로 유명한 중국 형안그룹과 시루이사를 새롭게 발굴해 제작했다.